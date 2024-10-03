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Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Сумах - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 03.10.2024 (обновлено: 13:25 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976134935.html
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Сумах
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Сумах - РИА Новости, 03.10.2024
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Сумах
Российские войска уничтожили автомобильную технику ВСУ и подразделение численностью до 30 военнослужащих в районе города Сумы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:57
2024-10-03T13:25
специальная военная операция на украине
россия
сумы
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили автомобильную технику ВСУ и подразделение численностью до 30 военнослужащих в районе города Сумы, сообщили в Минобороны РФ."Нанесением точного удара с применением универсального модуля планирования и коррекции по пункту временной дислокации 106-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Великий Бобрик (19 километров юго-восточнее города Сумы) уничтожена автомобильная техника ВСУ и подразделение ВСУ (до 30 боевиков)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241003/desantniki-1976136643.html
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Дарья Буймова
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Уничтожение украинских боевиков ударом бомбы под Сумами
До 30 украинских боевиков уничтожены под Сумами ударом бомбы с модулем планирования и коррекции, сообщило Минобороны.
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353
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россия, сумы, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Сумах

Российские военные уничтожили технику ВСУ в пункте дислокации в Сумах

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили автомобильную технику ВСУ и подразделение численностью до 30 военнослужащих в районе города Сумы, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесением точного удара с применением универсального модуля планирования и коррекции по пункту временной дислокации 106-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Великий Бобрик (19 километров юго-восточнее города Сумы) уничтожена автомобильная техника ВСУ и подразделение ВСУ (до 30 боевиков)", - говорится в сообщении.
Кадры уничтожения украинского плавсредства российскими десантниками в районе Очакова - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Российские десантники подбили плавсредство ВСУ под Очаковым
Вчера, 13:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумыВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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