https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976134935.html
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Сумах
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Сумах - РИА Новости, 03.10.2024
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Сумах
Российские войска уничтожили автомобильную технику ВСУ и подразделение численностью до 30 военнослужащих в районе города Сумы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:57
2024-10-03T12:57
2024-10-03T13:25
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили автомобильную технику ВСУ и подразделение численностью до 30 военнослужащих в районе города Сумы, сообщили в Минобороны РФ."Нанесением точного удара с применением универсального модуля планирования и коррекции по пункту временной дислокации 106-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Великий Бобрик (19 километров юго-восточнее города Сумы) уничтожена автомобильная техника ВСУ и подразделение ВСУ (до 30 боевиков)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241003/desantniki-1976136643.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уничтожение украинских боевиков ударом бомбы под Сумами
До 30 украинских боевиков уничтожены под Сумами ударом бомбы с модулем планирования и коррекции, сообщило Минобороны.
2024-10-03T12:57
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сумы, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Сумах
Российские военные уничтожили технику ВСУ в пункте дислокации в Сумах