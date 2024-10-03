https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976134935.html

Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Сумах

Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Сумах - РИА Новости, 03.10.2024

Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Сумах

Российские войска уничтожили автомобильную технику ВСУ и подразделение численностью до 30 военнослужащих в районе города Сумы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:57

2024-10-03T12:57

2024-10-03T13:25

специальная военная операция на украине

россия

сумы

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили автомобильную технику ВСУ и подразделение численностью до 30 военнослужащих в районе города Сумы, сообщили в Минобороны РФ."Нанесением точного удара с применением универсального модуля планирования и коррекции по пункту временной дислокации 106-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Великий Бобрик (19 километров юго-восточнее города Сумы) уничтожена автомобильная техника ВСУ и подразделение ВСУ (до 30 боевиков)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241003/desantniki-1976136643.html

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сумы

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Уничтожение украинских боевиков ударом бомбы под Сумами До 30 украинских боевиков уничтожены под Сумами ударом бомбы с модулем планирования и коррекции, сообщило Минобороны. 2024-10-03T12:57 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сумы, вооруженные силы украины, безопасность