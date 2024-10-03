Рейтинг@Mail.ru
Подразделения группировки "Восток" отразили две контратаки - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 03.10.2024 (обновлено: 12:35 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976128131.html
Подразделения группировки "Восток" отразили две контратаки
Подразделения группировки "Восток" отразили две контратаки - РИА Новости, 03.10.2024
Подразделения группировки "Восток" отразили две контратаки
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:34
2024-10-03T12:35
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e0a1cc6d547a53a835159ac75106a09.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й, 125-й, 241-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Отразили две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны. Противник потерял до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и две 155 мм гаубицы Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241003/energoobekty-1976125967.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e53e6df459b1d43c329f6ce1e9afc1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения группировки "Восток" отразили две контратаки

Минобороны: подразделения группы "Восток" улучшили положение по переднему краю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й, 125-й, 241-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Отразили две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны. Противник потерял до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и две 155 мм гаубицы Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
ВС России нанесли удар по объектам энергетики на Украине
Вчера, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала