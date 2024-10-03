https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976128131.html

Подразделения группировки "Восток" отразили две контратаки

Подразделения группировки "Восток" отразили две контратаки - РИА Новости, 03.10.2024

Подразделения группировки "Восток" отразили две контратаки

Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:34

2024-10-03T12:34

2024-10-03T12:35

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й, 125-й, 241-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Отразили две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны. Противник потерял до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и две 155 мм гаубицы Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.

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Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность