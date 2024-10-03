https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976085301.html

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 03.10.2024

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Российская авиация уничтожила склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T09:20

2024-10-03T09:20

2024-10-03T09:53

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российская авиация уничтожила склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000, сообщили в Минобороны."Авиационным ударом с помощью универсального модуля планирования и коррекции фугасной авиабомбой ФАБ-3000 уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Разлив", — уточнили в ведомстве.Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей. Ударная волна одного такого снаряда позволяет уничтожить взводный опорный пункт ВСУ, рассказали ранее РИА Новости в "Ростехе".В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241002/podpole-1975864583.html

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Российские военные при помощи авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили склад боеприпасов ВСУ Российские военные при помощи авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили склад боеприпасов в районе населенного пункта Разлив в ДНР, сообщило Минобороны. 2024-10-03T09:20 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность, ростех