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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 03.10.2024
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09:20 03.10.2024 (обновлено: 09:53 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976085301.html
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 03.10.2024
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
Российская авиация уничтожила склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:20
2024-10-03T09:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
ростех
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российская авиация уничтожила склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000, сообщили в Минобороны.&quot;Авиационным ударом с помощью универсального модуля планирования и коррекции фугасной авиабомбой ФАБ-3000 уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Разлив&quot;, — уточнили в ведомстве.Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей. Ударная волна одного такого снаряда позволяет уничтожить взводный опорный пункт ВСУ, рассказали ранее РИА Новости в "Ростехе".В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241002/podpole-1975864583.html
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60
Российские военные при помощи авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Российские военные при помощи авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили склад боеприпасов в районе населенного пункта Разлив в ДНР, сообщило Минобороны.
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность, ростех
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Ростех
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российская авиация уничтожила склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000, сообщили в Минобороны.
«

"Авиационным ударом с помощью универсального модуля планирования и коррекции фугасной авиабомбой ФАБ-3000 уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Разлив", — уточнили в ведомстве.

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Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей. Ударная волна одного такого снаряда позволяет уничтожить взводный опорный пункт ВСУ, рассказали ранее РИА Новости в "Ростехе".
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьРостех
 
 
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