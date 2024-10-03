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На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976075474.html
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 03.10.2024
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, заявил в четверг назначенный Киевом глава Запорожской областной... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T07:21
2024-10-03T07:21
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
киев
украина
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, заявил в четверг назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Федоров в своем Telegram-канале написал, что в регионе в минувшие сутки прогремело более 400 взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241003/kiev-1976069155.html
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация, Киев, Украина
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Глава Запорожской ОГА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, заявил в четверг назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Федоров в своем Telegram-канале написал, что в регионе в минувшие сутки прогремело более 400 взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
СМИ сообщили о третьей волне взрывов в Киеве
Вчера, 04:19
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрацияКиевУкраина
 
 
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