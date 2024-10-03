https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976075474.html

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 03.10.2024

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, заявил в четверг назначенный Киевом глава Запорожской областной... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T07:21

2024-10-03T07:21

2024-10-03T07:21

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

запорожская областная государственная администрация

киев

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917747510_98:50:1080:602_1920x0_80_0_0_97cb67121172017b7451c51cf9127802.jpg

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, заявил в четверг назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Федоров в своем Telegram-канале написал, что в регионе в минувшие сутки прогремело более 400 взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241003/kiev-1976069155.html

запорожская область

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация, киев, украина