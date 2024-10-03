https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976070454.html
Артиллеристы уничтожили скопление боевиков ВСУ в курском приграничье
Артиллеристы уничтожили скопление боевиков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 03.10.2024
Артиллеристы уничтожили скопление боевиков ВСУ в курском приграничье
Расчеты гаубиц "Мста-Б" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление живой силы ВСУ и полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области, сообщили РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T05:02
2024-10-03T05:02
2024-10-03T05:02
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920390133_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_778f17cb89680d8f7ae9b2248a700df5.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Мста-Б" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление живой силы ВСУ и полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Артиллерийские подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск группировки войск "Север" ежедневно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области. Десантники артиллерийским огнем поддерживают штурмовые подразделения и подразделения закрепления, уничтожая противника, вторгшегося на территорию нашей страны. Подразделениями БПЛА было зафиксировано, что ВСУ стягивают подразделения в одном из лесных массивов в приграничном районе Курской области, рассредотачивают их и оборудуют позиции и полевой склад боеприпасов. Расчеты гаубиц "Мста-Б" получили задачу на уничтожение живой силы ВСУ и нанесли удары по целям. Огневое поражение велось на дальности в несколько десятков километров", - говорится в сообщении. В Минобороны уточнили, что работу орудий корректируют беспилотники, после каждого выстрела проводится корректировка с помощью БПЛА.
https://ria.ru/20241002/vsu-1975993818.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920390133_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_a08d22611ba691ea1cfa6168bdd2adde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили скопление боевиков ВСУ в курском приграничье
Расчеты гаубиц "Мста-Б" поразили скопление живой силы ВСУ в курском приграничье
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Мста-Б" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление живой силы ВСУ и полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Артиллерийские подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск группировки войск "Север" ежедневно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области. Десантники артиллерийским огнем поддерживают штурмовые подразделения и подразделения закрепления, уничтожая противника, вторгшегося на территорию нашей страны. Подразделениями БПЛА было зафиксировано, что ВСУ стягивают подразделения в одном из лесных массивов в приграничном районе Курской области, рассредотачивают их и оборудуют позиции и полевой склад боеприпасов. Расчеты гаубиц "Мста-Б" получили задачу на уничтожение живой силы ВСУ и нанесли удары по целям. Огневое поражение велось на дальности в несколько десятков километров", - говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что работу орудий корректируют беспилотники, после каждого выстрела проводится корректировка с помощью БПЛА.