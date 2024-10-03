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Артиллеристы уничтожили скопление боевиков ВСУ в курском приграничье

Артиллеристы уничтожили скопление боевиков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 03.10.2024

Артиллеристы уничтожили скопление боевиков ВСУ в курском приграничье

Расчеты гаубиц "Мста-Б" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление живой силы ВСУ и полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области, сообщили РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T05:02

2024-10-03T05:02

2024-10-03T05:02

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Мста-Б" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление живой силы ВСУ и полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Артиллерийские подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск группировки войск "Север" ежедневно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области. Десантники артиллерийским огнем поддерживают штурмовые подразделения и подразделения закрепления, уничтожая противника, вторгшегося на территорию нашей страны. Подразделениями БПЛА было зафиксировано, что ВСУ стягивают подразделения в одном из лесных массивов в приграничном районе Курской области, рассредотачивают их и оборудуют позиции и полевой склад боеприпасов. Расчеты гаубиц "Мста-Б" получили задачу на уничтожение живой силы ВСУ и нанесли удары по целям. Огневое поражение велось на дальности в несколько десятков километров", - говорится в сообщении. В Минобороны уточнили, что работу орудий корректируют беспилотники, после каждого выстрела проводится корректировка с помощью БПЛА.

https://ria.ru/20241002/vsu-1975993818.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины