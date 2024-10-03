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Артиллеристы уничтожили скопление боевиков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976070454.html
Артиллеристы уничтожили скопление боевиков ВСУ в курском приграничье
Артиллеристы уничтожили скопление боевиков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 03.10.2024
Артиллеристы уничтожили скопление боевиков ВСУ в курском приграничье
Расчеты гаубиц "Мста-Б" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление живой силы ВСУ и полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области, сообщили РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T05:02
2024-10-03T05:02
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Мста-Б" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление живой силы ВСУ и полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Артиллерийские подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск группировки войск "Север" ежедневно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области. Десантники артиллерийским огнем поддерживают штурмовые подразделения и подразделения закрепления, уничтожая противника, вторгшегося на территорию нашей страны. Подразделениями БПЛА было зафиксировано, что ВСУ стягивают подразделения в одном из лесных массивов в приграничном районе Курской области, рассредотачивают их и оборудуют позиции и полевой склад боеприпасов. Расчеты гаубиц "Мста-Б" получили задачу на уничтожение живой силы ВСУ и нанесли удары по целям. Огневое поражение велось на дальности в несколько десятков километров", - говорится в сообщении. В Минобороны уточнили, что работу орудий корректируют беспилотники, после каждого выстрела проводится корректировка с помощью БПЛА.
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили скопление боевиков ВСУ в курском приграничье

Расчеты гаубиц "Мста-Б" поразили скопление живой силы ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б"
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б". Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Мста-Б" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление живой силы ВСУ и полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Артиллерийские подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск группировки войск "Север" ежедневно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области. Десантники артиллерийским огнем поддерживают штурмовые подразделения и подразделения закрепления, уничтожая противника, вторгшегося на территорию нашей страны. Подразделениями БПЛА было зафиксировано, что ВСУ стягивают подразделения в одном из лесных массивов в приграничном районе Курской области, рассредотачивают их и оборудуют позиции и полевой склад боеприпасов. Расчеты гаубиц "Мста-Б" получили задачу на уничтожение живой силы ВСУ и нанесли удары по целям. Огневое поражение велось на дальности в несколько десятков километров", - говорится в сообщении.
Уничтожение боевой бронированной машины ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ в Курской области
2 октября, 16:45
В Минобороны уточнили, что работу орудий корректируют беспилотники, после каждого выстрела проводится корректировка с помощью БПЛА.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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