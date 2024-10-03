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Куренков оценил совместные российско-белорусские учения спасательных служб - РИА Новости, 03.10.2024
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Союзное государство
 
21:07 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/spasateli-1976261213.html
Куренков оценил совместные российско-белорусские учения спасательных служб
Куренков оценил совместные российско-белорусские учения спасательных служб - РИА Новости, 03.10.2024
Куренков оценил совместные российско-белорусские учения спасательных служб
Куренков оценил совместные российско-белорусские учения спасательных служб
2024-10-03T21:07
2024-10-03T21:07
союзное государство
безопасность
россия
белоруссия
александр куренков (мчс)
дмитрий мезенцев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Александр Куренков во время проведения совместных российско-белорусских учений заявил о готовности спасательных служб России и Белоруссии работать плечом к плечу для защиты территорий. На базе учебно-тренировочного комплекса Ногинского спасательного центра МЧС России прошло масштабное демонстрационное учение, в котором приняли участие Александр Куренков и его коллега, глава МЧС Белоруссии, Вадим Синявский по случаю 25-й годовщины образования Союзного государства. "Мы ещё раз подтвердили готовность идти нога в ногу, развивать чрезвычайные службы во имя защиты нашего населения и территорий… Слаженность с белорусской стороной высочайшая, мы не только нога в ногу, но и плечом к плечу выполняем совместные задачи", - сказал Куренков. Он отметил, что ежегодно проводятся более 200 совместных мероприятий. На этот раз в учениях было задействовано почти 800 человек и 150 единиц техники, включая самолёт Ил-76, шесть вертолетов и беспилотники. Спасатели отработали совместные действия по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера по 6 вводным, таким как наводнение, авария на горно-химическом комбинате, на самолёте, на железно-дорожной станции, природные пожары, доставка гуманитарной помощи в пострадавшие от ЧС районы. После чего, на водоеме выступила группа спасателей на флайбордах, прошел парад автомобильной и авиационной техники, торжественный марш парадного расчета Академии гражданской защиты МЧС России, десантировались парашютисты с флагами двух стран. В ведомстве отметили, что учения завершились торжественным награждением отличившихся в работе спасателей, в котором принял участие госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
https://ria.ru/20240520/ucheniya-1947072958.html
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безопасность, россия, белоруссия, александр куренков (мчс), дмитрий мезенцев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76
Союзное государство, Безопасность, Россия, Белоруссия, Александр Куренков (МЧС), Дмитрий Мезенцев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76
Куренков оценил совместные российско-белорусские учения спасательных служб

Куренков: спасательные службы России и Белоруссии готовы работать плечом к плечу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Архивное фото
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Куренков оценил совместные российско-белорусские учения спасательных служб
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Александр Куренков во время проведения совместных российско-белорусских учений заявил о готовности спасательных служб России и Белоруссии работать плечом к плечу для защиты территорий.
На базе учебно-тренировочного комплекса Ногинского спасательного центра МЧС России прошло масштабное демонстрационное учение, в котором приняли участие Александр Куренков и его коллега, глава МЧС Белоруссии, Вадим Синявский по случаю 25-й годовщины образования Союзного государства.
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"Мы ещё раз подтвердили готовность идти нога в ногу, развивать чрезвычайные службы во имя защиты нашего населения и территорий… Слаженность с белорусской стороной высочайшая, мы не только нога в ногу, но и плечом к плечу выполняем совместные задачи", - сказал Куренков.
Он отметил, что ежегодно проводятся более 200 совместных мероприятий. На этот раз в учениях было задействовано почти 800 человек и 150 единиц техники, включая самолёт Ил-76, шесть вертолетов и беспилотники.
Спасатели отработали совместные действия по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера по 6 вводным, таким как наводнение, авария на горно-химическом комбинате, на самолёте, на железно-дорожной станции, природные пожары, доставка гуманитарной помощи в пострадавшие от ЧС районы.
После чего, на водоеме выступила группа спасателей на флайбордах, прошел парад автомобильной и авиационной техники, торжественный марш парадного расчета Академии гражданской защиты МЧС России, десантировались парашютисты с флагами двух стран.
В ведомстве отметили, что учения завершились торжественным награждением отличившихся в работе спасателей, в котором принял участие госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
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Союзное государствоБезопасностьРоссияБелоруссияАлександр Куренков (МЧС)Дмитрий МезенцевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76
 
 
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