https://ria.ru/20241003/spasateli-1976261213.html

Куренков оценил совместные российско-белорусские учения спасательных служб

Куренков оценил совместные российско-белорусские учения спасательных служб - РИА Новости, 03.10.2024

Куренков оценил совместные российско-белорусские учения спасательных служб

Куренков оценил совместные российско-белорусские учения спасательных служб

2024-10-03T21:07

2024-10-03T21:07

2024-10-03T21:07

союзное государство

безопасность

россия

белоруссия

александр куренков (мчс)

дмитрий мезенцев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Александр Куренков во время проведения совместных российско-белорусских учений заявил о готовности спасательных служб России и Белоруссии работать плечом к плечу для защиты территорий. На базе учебно-тренировочного комплекса Ногинского спасательного центра МЧС России прошло масштабное демонстрационное учение, в котором приняли участие Александр Куренков и его коллега, глава МЧС Белоруссии, Вадим Синявский по случаю 25-й годовщины образования Союзного государства. "Мы ещё раз подтвердили готовность идти нога в ногу, развивать чрезвычайные службы во имя защиты нашего населения и территорий… Слаженность с белорусской стороной высочайшая, мы не только нога в ногу, но и плечом к плечу выполняем совместные задачи", - сказал Куренков. Он отметил, что ежегодно проводятся более 200 совместных мероприятий. На этот раз в учениях было задействовано почти 800 человек и 150 единиц техники, включая самолёт Ил-76, шесть вертолетов и беспилотники. Спасатели отработали совместные действия по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера по 6 вводным, таким как наводнение, авария на горно-химическом комбинате, на самолёте, на железно-дорожной станции, природные пожары, доставка гуманитарной помощи в пострадавшие от ЧС районы. После чего, на водоеме выступила группа спасателей на флайбордах, прошел парад автомобильной и авиационной техники, торжественный марш парадного расчета Академии гражданской защиты МЧС России, десантировались парашютисты с флагами двух стран. В ведомстве отметили, что учения завершились торжественным награждением отличившихся в работе спасателей, в котором принял участие госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

https://ria.ru/20240520/ucheniya-1947072958.html

https://ria.ru/20240417/briks-1940500153.html

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, белоруссия, александр куренков (мчс), дмитрий мезенцев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76