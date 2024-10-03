https://ria.ru/20241003/sotrudnichestvo-1976210843.html
Премьер Сербии обсудил с главой ПАО "Россети" сотрудничество в энергетике
Премьер Сербии обсудил с главой ПАО "Россети" сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 03.10.2024
Премьер Сербии обсудил с главой ПАО "Россети" сотрудничество в энергетике
Премьер Сербии Милош Вучевич обсудил с гендиректором компании "Россети" Андреем Рюминым сотрудничество в сфере энергетики, сообщила пресс-служба сербского... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:39
2024-10-03T16:39
2024-10-03T16:39
сербия
россия
милош вучевич
россети
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БЕЛГРАД, 3 окт - РИА Новости. Премьер Сербии Милош Вучевич обсудил с гендиректором компании "Россети" Андреем Рюминым сотрудничество в сфере энергетики, сообщила пресс-служба сербского правительства. Встреча Вучевича и Рюмина состоялась в четверг в здании правительства в Белграде. "Вучевич отметил, что Сербию и РФ связывают многолетняя дружба и совместная работа в различных областях, включая топливный сектор и энергетику. Премьер указал, что Сербия заинтересована в том, чтобы углублять сотрудничество в энергетическом секторе, особенно когда речь идёт об инновациях, обмене опытом, обучении, возобновляемых источниках энергии и других областях, имеющих стратегическое значение", - сообщила пресс-служба кабмина Сербии. Вучевич также подчеркнул, что инновационные центры компании "Россети" в РФ имеют ключевое значение для укрепления энергетического сектора, и что важно установить сотрудничество в этой области. Глава сербского правительства обратил внимание и на большой потенциал прямого сотрудничества с "Россетями" в электроэнергетическом секторе.
https://ria.ru/20240927/rosseti-1975153800.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, россия, милош вучевич, россети
Сербия, Россия, Милош Вучевич, Россети
БЕЛГРАД, 3 окт - РИА Новости. Премьер Сербии Милош Вучевич обсудил с гендиректором компании "Россети" Андреем Рюминым сотрудничество в сфере энергетики, сообщила пресс-служба сербского правительства.
Встреча Вучевича и Рюмина состоялась в четверг в здании правительства в Белграде
.
"Вучевич отметил, что Сербию и РФ связывают многолетняя дружба и совместная работа в различных областях, включая топливный сектор и энергетику. Премьер указал, что Сербия заинтересована в том, чтобы углублять сотрудничество в энергетическом секторе, особенно когда речь идёт об инновациях, обмене опытом, обучении, возобновляемых источниках энергии и других областях, имеющих стратегическое значение", - сообщила пресс-служба кабмина Сербии.
Вучевич также подчеркнул, что инновационные центры компании "Россети
" в РФ имеют ключевое значение для укрепления энергетического сектора, и что важно установить сотрудничество в этой области.
Глава сербского правительства обратил внимание и на большой потенциал прямого сотрудничества с "Россетями" в электроэнергетическом секторе.