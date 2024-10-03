https://ria.ru/20241003/sotrudnichestvo-1976210843.html

Премьер Сербии обсудил с главой ПАО "Россети" сотрудничество в энергетике

Премьер Сербии обсудил с главой ПАО "Россети" сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 03.10.2024

Премьер Сербии обсудил с главой ПАО "Россети" сотрудничество в энергетике

Премьер Сербии Милош Вучевич обсудил с гендиректором компании "Россети" Андреем Рюминым сотрудничество в сфере энергетики, сообщила пресс-служба сербского... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:39

2024-10-03T16:39

2024-10-03T16:39

сербия

россия

милош вучевич

россети

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БЕЛГРАД, 3 окт - РИА Новости. Премьер Сербии Милош Вучевич обсудил с гендиректором компании "Россети" Андреем Рюминым сотрудничество в сфере энергетики, сообщила пресс-служба сербского правительства. Встреча Вучевича и Рюмина состоялась в четверг в здании правительства в Белграде. "Вучевич отметил, что Сербию и РФ связывают многолетняя дружба и совместная работа в различных областях, включая топливный сектор и энергетику. Премьер указал, что Сербия заинтересована в том, чтобы углублять сотрудничество в энергетическом секторе, особенно когда речь идёт об инновациях, обмене опытом, обучении, возобновляемых источниках энергии и других областях, имеющих стратегическое значение", - сообщила пресс-служба кабмина Сербии. Вучевич также подчеркнул, что инновационные центры компании "Россети" в РФ имеют ключевое значение для укрепления энергетического сектора, и что важно установить сотрудничество в этой области. Глава сербского правительства обратил внимание и на большой потенциал прямого сотрудничества с "Россетями" в электроэнергетическом секторе.

https://ria.ru/20240927/rosseti-1975153800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сербия, россия, милош вучевич, россети