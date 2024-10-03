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Премьер Словакии заявил о готовности восстанавливать отношения с Россией
Премьер Словакии заявил о готовности восстанавливать отношения с Россией - РИА Новости, 03.10.2024
Премьер Словакии заявил о готовности восстанавливать отношения с Россией
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности приложить усилия к восстановлению отношений с Россией, поскольку РФ и Европейский союз нужны друг... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:34
2024-10-03T15:34
2024-10-03T15:34
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БРАТИСЛАВА, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности приложить усилия к восстановлению отношений с Россией, поскольку РФ и Европейский союз нужны друг другу. "Если война кончится во время мандата этого правительства, то я сделаю все для восстановления экономических и стандартных отношений с Россией. Сделаю все потому, что Европейскому союзу нужна Россия, а России нужен, конечно, Европейский союз", - сказал Фицо на пресс-конференции в четверг. Он также отметил, что его слова о том, что у конфликта на Украине нет военного решения, со временем подтверждаются. "То, что у него нет военного решения подтверждают и слова многих политиков, которые уже говорят о компромиссах, о том, что мол Украина должна приготовиться к какому-то компромиссу", - добавил Фицо. В мае президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News заявил о необходимости закончить военный конфликт на Украине и начать переговоры.
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в мире, россия, украина, словакия, роберт фицо, петр павел
В мире, Россия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Петр Павел
Премьер Словакии заявил о готовности восстанавливать отношения с Россией
Премьер Словакии Фицо заявил о готовности восстананавливать отношения с Россией
БРАТИСЛАВА, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности приложить усилия к восстановлению отношений с Россией, поскольку РФ и Европейский союз нужны друг другу.
"Если война кончится во время мандата этого правительства, то я сделаю все для восстановления экономических и стандартных отношений с Россией. Сделаю все потому, что Европейскому союзу нужна Россия, а России нужен, конечно, Европейский союз", - сказал Фицо на пресс-конференции в четверг.
Он также отметил, что его слова о том, что у конфликта на Украине
нет военного решения, со временем подтверждаются.
"То, что у него нет военного решения подтверждают и слова многих политиков, которые уже говорят о компромиссах, о том, что мол Украина должна приготовиться к какому-то компромиссу", - добавил Фицо.
В мае президент Чехии Петр Павел
в интервью телеканалу Sky News заявил о необходимости закончить военный конфликт на Украине и начать переговоры.