https://ria.ru/20241003/slovakiya-1976187182.html

Премьер Словакии заявил о готовности восстанавливать отношения с Россией

Премьер Словакии заявил о готовности восстанавливать отношения с Россией - РИА Новости, 03.10.2024

Премьер Словакии заявил о готовности восстанавливать отношения с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности приложить усилия к восстановлению отношений с Россией, поскольку РФ и Европейский союз нужны друг... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:34

2024-10-03T15:34

2024-10-03T15:34

в мире

россия

украина

словакия

роберт фицо

петр павел

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946202191_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_596459a6728cf87fb0ebf554b955f1f7.jpg

БРАТИСЛАВА, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности приложить усилия к восстановлению отношений с Россией, поскольку РФ и Европейский союз нужны друг другу. "Если война кончится во время мандата этого правительства, то я сделаю все для восстановления экономических и стандартных отношений с Россией. Сделаю все потому, что Европейскому союзу нужна Россия, а России нужен, конечно, Европейский союз", - сказал Фицо на пресс-конференции в четверг. Он также отметил, что его слова о том, что у конфликта на Украине нет военного решения, со временем подтверждаются. "То, что у него нет военного решения подтверждают и слова многих политиков, которые уже говорят о компромиссах, о том, что мол Украина должна приготовиться к какому-то компромиссу", - добавил Фицо. В мае президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News заявил о необходимости закончить военный конфликт на Украине и начать переговоры.

https://ria.ru/20240930/vengriya-1975607719.html

россия

украина

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, словакия, роберт фицо, петр павел