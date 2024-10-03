Фицо обвинил ЕК в желании прекратить транзит нефти и газа с востока
Роберт Фицо обвинил ЕК в желании прекратить транзит нефти и газа с востока
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 3 окт — РИА Новости. Еврокомиссия стремится прекратить транзит нефти и газа с востока на запад, заявил на пресс-конференции премьер Словакии Роберт Фицо.
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"Мы боремся с тем, что есть огромное давление от Европейской комиссии, чтобы ничего уже не шло по направлению с востока на запад, никого не беспокоит, что у нас есть какая-то "Дружба", что у нас есть какие-то газопроводы", — отметил он.
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Ранее в четверг Фицо сообщил, что обсудит со своим украинским коллегой возможность сохранения транзита нефти и газа через эту страну.
В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода "Дружба", поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков. Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
Будапешт и Братислава 22 июля обратились в Еврокомиссию из-за действий Киева. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже подтвердил, что остановка транзита координировалась из Брюсселя. При этом ранее он указывал, что Будапешт не торопится замещать "Лукойл", поскольку "завтра Украина может сделать то же самое с другой компанией", поэтому, по его мнению, необходимо решить проблему принципиально. Министр также отмечал, что на долю российского поставщика приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45 процентов словацкого.
В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти не будут восстанавливать транзит и имеют "полное понимание Брюсселя в этом вопросе".
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