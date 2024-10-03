https://ria.ru/20241003/slovakiya-1976170814.html

Фицо обвинил ЕК в желании прекратить транзит нефти и газа с востока

Фицо обвинил ЕК в желании прекратить транзит нефти и газа с востока - РИА Новости, 03.10.2024

Фицо обвинил ЕК в желании прекратить транзит нефти и газа с востока

Еврокомиссия стремится прекратить транзит нефти и газа с востока на запад, заявил на пресс-конференции премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:53

2024-10-03T14:53

2024-10-03T15:40

словакия

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экономика

роберт фицо

еврокомиссия

украина

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БРАТИСЛАВА, 3 окт — РИА Новости. Еврокомиссия стремится прекратить транзит нефти и газа с востока на запад, заявил на пресс-конференции премьер Словакии Роберт Фицо."Мы боремся с тем, что есть огромное давление от Европейской комиссии, чтобы ничего уже не шло по направлению с востока на запад, никого не беспокоит, что у нас есть какая-то "Дружба", что у нас есть какие-то газопроводы", — отметил он.Ранее в четверг Фицо сообщил, что обсудит со своим украинским коллегой возможность сохранения транзита нефти и газа через эту страну.В середине июля Венгрия сообщила о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Такое же заявление сделали и в Словакии, уточнив, что причина — внесение российской компании в украинский санкционный список.Будапешт и Братислава 22 июля обратились в Еврокомиссию из-за действий Киева. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже подтвердил, что остановка транзита координировалась из Брюсселя. При этом ранее он указывал, что Будапешт не торопится замещать "Лукойл", поскольку "завтра Украина может сделать то же самое с другой компанией", поэтому, по его мнению, необходимо решить проблему принципиально. Министр также отмечал, что на долю российского поставщика приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45 процентов словацкого.В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти не будут восстанавливать транзит и имеют "полное понимание Брюсселя в этом вопросе".

https://ria.ru/20240920/gaz-1973606326.html

https://ria.ru/20240926/novak-1974909770.html

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словакия, восток, экономика, роберт фицо, еврокомиссия, украина