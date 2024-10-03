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Замглавы филиала Военно-строительной компании объявили в розыск
Замглавы филиала Военно-строительной компании объявили в розыск - РИА Новости, 03.10.2024
Замглавы филиала Военно-строительной компании объявили в розыск
Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании объявлен в розыск по делу о хищении средств, выделенных на гособоронзаказ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:32
2024-10-03T12:32
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании объявлен в розыск по делу о хищении средств, выделенных на гособоронзаказ, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК РФ. Отмечается, что военные следственные органы СК РФ проводят расследование уголовного дела против Сергея Сухова, бывшего начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания", его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. "В рамках расследования уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств по государственному оборонному заказу Минобороны России в межгосударственный розыск объявлен заместитель начальника филиала Военно-строительной компании", - говорится в сообщении. Как сообщает СК, следствие установило, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, выполняя государственный контракт на сумму свыше 190 миллионов рублей в рамках оборонного заказа по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, с помощью подделки документов похитили более 35 миллионов рублей. Похищенные средства они разделили между собой. "В отношении Сухова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
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происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы филиала Военно-строительной компании объявили в розыск
Замглавы филиала Военно-строительной компании Сергея Сухова объявили в розыск
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании объявлен в розыск по делу о хищении средств, выделенных на гособоронзаказ, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК РФ.
Отмечается, что военные следственные органы СК РФ проводят расследование уголовного дела против Сергея Сухова, бывшего начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания", его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
"В рамках расследования уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств по государственному оборонному заказу Минобороны России в межгосударственный розыск объявлен заместитель начальника филиала Военно-строительной компании", - говорится в сообщении.
Как сообщает СК, следствие установило, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, выполняя государственный контракт на сумму свыше 190 миллионов рублей в рамках оборонного заказа по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми
, с помощью подделки документов похитили более 35 миллионов рублей. Похищенные средства они разделили между собой.
"В отношении Сухова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.