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Замглавы филиала Военно-строительной компании объявили в розыск

Замглавы филиала Военно-строительной компании объявили в розыск - РИА Новости, 03.10.2024

Замглавы филиала Военно-строительной компании объявили в розыск

Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании объявлен в розыск по делу о хищении средств, выделенных на гособоронзаказ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:32

2024-10-03T12:32

2024-10-03T12:32

происшествия

россия

пермь

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании объявлен в розыск по делу о хищении средств, выделенных на гособоронзаказ, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК РФ. Отмечается, что военные следственные органы СК РФ проводят расследование уголовного дела против Сергея Сухова, бывшего начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания", его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. "В рамках расследования уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств по государственному оборонному заказу Минобороны России в межгосударственный розыск объявлен заместитель начальника филиала Военно-строительной компании", - говорится в сообщении. Как сообщает СК, следствие установило, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, выполняя государственный контракт на сумму свыше 190 миллионов рублей в рамках оборонного заказа по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, с помощью подделки документов похитили более 35 миллионов рублей. Похищенные средства они разделили между собой. "В отношении Сухова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241002/avtomobili-1975856334.html

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происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)