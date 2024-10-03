Рейтинг@Mail.ru
Замглавы филиала Военно-строительной компании объявили в розыск - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/sk-1976126441.html
Замглавы филиала Военно-строительной компании объявили в розыск
Замглавы филиала Военно-строительной компании объявили в розыск - РИА Новости, 03.10.2024
Замглавы филиала Военно-строительной компании объявили в розыск
Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании объявлен в розыск по делу о хищении средств, выделенных на гособоронзаказ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:32
2024-10-03T12:32
происшествия
россия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799878_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_ae77b3b41d3f8e7561630bab80d40a28.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании объявлен в розыск по делу о хищении средств, выделенных на гособоронзаказ, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК РФ. Отмечается, что военные следственные органы СК РФ проводят расследование уголовного дела против Сергея Сухова, бывшего начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания", его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. "В рамках расследования уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств по государственному оборонному заказу Минобороны России в межгосударственный розыск объявлен заместитель начальника филиала Военно-строительной компании", - говорится в сообщении. Как сообщает СК, следствие установило, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, выполняя государственный контракт на сумму свыше 190 миллионов рублей в рамках оборонного заказа по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, с помощью подделки документов похитили более 35 миллионов рублей. Похищенные средства они разделили между собой. "В отношении Сухова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241002/avtomobili-1975856334.html
россия
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799878_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9a67fddda5633feaaa179f4855081dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы филиала Военно-строительной компании объявили в розыск

Замглавы филиала Военно-строительной компании Сергея Сухова объявили в розыск

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль СК России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании объявлен в розыск по делу о хищении средств, выделенных на гособоронзаказ, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК РФ.
Отмечается, что военные следственные органы СК РФ проводят расследование уголовного дела против Сергея Сухова, бывшего начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания", его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
"В рамках расследования уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств по государственному оборонному заказу Минобороны России в межгосударственный розыск объявлен заместитель начальника филиала Военно-строительной компании", - говорится в сообщении.
Как сообщает СК, следствие установило, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, выполняя государственный контракт на сумму свыше 190 миллионов рублей в рамках оборонного заказа по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, с помощью подделки документов похитили более 35 миллионов рублей. Похищенные средства они разделили между собой.
"В отношении Сухова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
У экс-замминистра обороны Иванова арестовали три автомобиля
2 октября, 05:06
 
ПроисшествияРоссияПермьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала