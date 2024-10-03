https://ria.ru/20241003/siriya-1976267477.html

ВКС России нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков в Сирии

ВКС России нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 03.10.2024

ВКС России нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков в Сирии

ВКС РФ в Сирии нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T22:05

2024-10-03T22:05

2024-10-03T22:05

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВКС РФ в Сирии нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Командованием вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск (сил) продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор. ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20240930/siriya-1975620365.html

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в мире, россия, сирия, хомс (город), воздушно-космические силы россии