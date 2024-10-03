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ВКС России нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 03.10.2024
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22:05 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/siriya-1976267477.html
ВКС России нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 03.10.2024
ВКС России нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков в Сирии
ВКС РФ в Сирии нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T22:05
2024-10-03T22:05
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВКС РФ в Сирии нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Командованием вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск (сил) продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор. ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге.
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в мире, россия, сирия, хомс (город), воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Сирия, Хомс (город), Воздушно-космические силы России
ВКС России нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС России в Сирии нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков

© Фото : Минобороны РФ/Vadim GrishankinВКС России в Сирии
ВКС России в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : Минобороны РФ/Vadim Grishankin
ВКС России в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВКС РФ в Сирии нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"Командованием вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск (сил) продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор. ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге.
Российские ВКС в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
ВКС России нанесли удары по семи пунктам базирования боевиков в Сирии
30 сентября, 22:24
 
В миреРоссияСирияХомс (город)Воздушно-космические силы России
 
 
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