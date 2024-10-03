https://ria.ru/20241003/simonyan-1976136161.html

Симоньян призвала снизить градус дискуссий из-за квадроберов

Симоньян призвала снизить градус дискуссий из-за квадроберов - РИА Новости, 03.10.2024

Симоньян призвала снизить градус дискуссий из-за квадроберов

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале призвала снизить градус общественных дискуссий из-за... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:01

2024-10-03T13:01

2024-10-03T15:29

общество

россия

маргарита симоньян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211509_0:81:3135:1844_1920x0_80_0_0_9d1e3bdd3affaf70e354fb69cfc240b5.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале призвала снизить градус общественных дискуссий из-за квадроберов. "Сначала одни мурыжат какую-то певицу за то, что она оскорбила ребенка-квадробера, которого она не оскорбляла. Потом другие требуют наказывать родителей детей-квадроберов за то, что их дети дурью маются, что вообще свойственно любым детям. Не пора ли нам снизить градус общественных дискуссий по маловажным поводам?" — написала Симоньян. Медиаменеджер попросила коллег "не участвовать в этой ярмарке неутоленных тщеславий, сплетен и грызни". "У нас есть дела поважнее", — подчеркнула она. Ранее сегодня депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение детскому омбудсмену с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов. С предложением запретить эту субкультуру также выступила сенатор Наталия Косихина. Певица Mia Boyka на концерте в Надыме 30 августа поинтересовалась у девочки в маске кошки, кто она: котенок или квадробер. После ответа ребенка, что она квадробер, исполнительница раскритиковала это новое молодежное движение. Мама девочки подала заявление в полицию. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, в свою очередь, направила обращение в прокуратуру.

https://ria.ru/20241002/omsk-1975899463.html

https://ria.ru/20240919/simonyan-1973707200.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, маргарита симоньян