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Симоньян призвала снизить градус дискуссий из-за квадроберов - РИА Новости, 03.10.2024
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13:01 03.10.2024 (обновлено: 15:29 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/simonyan-1976136161.html
Симоньян призвала снизить градус дискуссий из-за квадроберов
Симоньян призвала снизить градус дискуссий из-за квадроберов - РИА Новости, 03.10.2024
Симоньян призвала снизить градус дискуссий из-за квадроберов
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале призвала снизить градус общественных дискуссий из-за... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:01
2024-10-03T15:29
общество
россия
маргарита симоньян
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале призвала снизить градус общественных дискуссий из-за квадроберов. "Сначала одни мурыжат какую-то певицу за то, что она оскорбила ребенка-квадробера, которого она не оскорбляла. Потом другие требуют наказывать родителей детей-квадроберов за то, что их дети дурью маются, что вообще свойственно любым детям. Не пора ли нам снизить градус общественных дискуссий по маловажным поводам?" — написала Симоньян. Медиаменеджер попросила коллег "не участвовать в этой ярмарке неутоленных тщеславий, сплетен и грызни". "У нас есть дела поважнее", — подчеркнула она. Ранее сегодня депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение детскому омбудсмену с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов. С предложением запретить эту субкультуру также выступила сенатор Наталия Косихина. Певица Mia Boyka на концерте в Надыме 30 августа поинтересовалась у девочки в маске кошки, кто она: котенок или квадробер. После ответа ребенка, что она квадробер, исполнительница раскритиковала это новое молодежное движение. Мама девочки подала заявление в полицию. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, в свою очередь, направила обращение в прокуратуру.
https://ria.ru/20241002/omsk-1975899463.html
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общество, россия, маргарита симоньян
Общество, Россия, Маргарита Симоньян
Симоньян призвала снизить градус дискуссий из-за квадроберов

Симоньян: нужно снизить градус общественных дискуссий из-за квадроберов

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале призвала снизить градус общественных дискуссий из-за квадроберов.
«
"Сначала одни мурыжат какую-то певицу за то, что она оскорбила ребенка-квадробера, которого она не оскорбляла. Потом другие требуют наказывать родителей детей-квадроберов за то, что их дети дурью маются, что вообще свойственно любым детям. Не пора ли нам снизить градус общественных дискуссий по маловажным поводам?" — написала Симоньян.
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Медиаменеджер попросила коллег "не участвовать в этой ярмарке неутоленных тщеславий, сплетен и грызни".
"У нас есть дела поважнее", — подчеркнула она.
Ранее сегодня депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение детскому омбудсмену с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов. С предложением запретить эту субкультуру также выступила сенатор Наталия Косихина.
Певица Mia Boyka на концерте в Надыме 30 августа поинтересовалась у девочки в маске кошки, кто она: котенок или квадробер. После ответа ребенка, что она квадробер, исполнительница раскритиковала это новое молодежное движение. Мама девочки подала заявление в полицию. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, в свою очередь, направила обращение в прокуратуру.
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