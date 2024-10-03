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Швейцария планирует выделить Украине 1,7 миллиарда долларов

Швейцария планирует выделить Украине 1,7 миллиарда долларов - РИА Новости, 03.10.2024

Швейцария планирует выделить Украине 1,7 миллиарда долларов

Посол Швейцарии на Украине и в Республике Молдавии Феликс Бауманн заявил, что швейцарское правительство планирует выделить 1,7 миллиарда долларов на проекты... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T20:47

2024-10-03T20:47

2024-10-03T20:47

украина

швейцария

в мире

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Посол Швейцарии на Украине и в Республике Молдавии Феликс Бауманн заявил, что швейцарское правительство планирует выделить 1,7 миллиарда долларов на проекты восстановления и реконструкции поврежденных объектов на Украине на следующие четыре года. "Важным фокусом нашего сотрудничества остаются проекты "Раннего восстановления", в рамках которого правительство Швейцарии планирует выделить 1,5 миллиарда швейцарских франков на проекты реконструкции на Украине на следующие четыре года", - приводит слова Бауманна правительственный портал Украины. По его словам, 1 миллиард из этих средств будет направлен на секторы самоуправления, разминирование и гуманитарную помощь, остальные суммы - на программы восстановления с привлечением швейцарского частного сектора.

https://ria.ru/20240626/pozor-1955471256.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, швейцария, в мире