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Швейцария планирует выделить Украине 1,7 миллиарда долларов
Швейцария планирует выделить Украине 1,7 миллиарда долларов - РИА Новости, 03.10.2024
Швейцария планирует выделить Украине 1,7 миллиарда долларов
Посол Швейцарии на Украине и в Республике Молдавии Феликс Бауманн заявил, что швейцарское правительство планирует выделить 1,7 миллиарда долларов на проекты... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:47
2024-10-03T20:47
2024-10-03T20:47
украина
швейцария
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Посол Швейцарии на Украине и в Республике Молдавии Феликс Бауманн заявил, что швейцарское правительство планирует выделить 1,7 миллиарда долларов на проекты восстановления и реконструкции поврежденных объектов на Украине на следующие четыре года. "Важным фокусом нашего сотрудничества остаются проекты "Раннего восстановления", в рамках которого правительство Швейцарии планирует выделить 1,5 миллиарда швейцарских франков на проекты реконструкции на Украине на следующие четыре года", - приводит слова Бауманна правительственный портал Украины. По его словам, 1 миллиард из этих средств будет направлен на секторы самоуправления, разминирование и гуманитарную помощь, остальные суммы - на программы восстановления с привлечением швейцарского частного сектора.
https://ria.ru/20240626/pozor-1955471256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, швейцария, в мире
Украина, Швейцария, В мире
Швейцария планирует выделить Украине 1,7 миллиарда долларов
Посол Швейцарии Бауманн: страна выделит $1,7 миллиарда на восстановление Украины