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Швейцария планирует выделить Украине 1,7 миллиарда долларов - РИА Новости, 03.10.2024
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20:47 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/shvejtsarija-1976260122.html
Швейцария планирует выделить Украине 1,7 миллиарда долларов
Швейцария планирует выделить Украине 1,7 миллиарда долларов - РИА Новости, 03.10.2024
Швейцария планирует выделить Украине 1,7 миллиарда долларов
Посол Швейцарии на Украине и в Республике Молдавии Феликс Бауманн заявил, что швейцарское правительство планирует выделить 1,7 миллиарда долларов на проекты... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:47
2024-10-03T20:47
украина
швейцария
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Посол Швейцарии на Украине и в Республике Молдавии Феликс Бауманн заявил, что швейцарское правительство планирует выделить 1,7 миллиарда долларов на проекты восстановления и реконструкции поврежденных объектов на Украине на следующие четыре года. "Важным фокусом нашего сотрудничества остаются проекты "Раннего восстановления", в рамках которого правительство Швейцарии планирует выделить 1,5 миллиарда швейцарских франков на проекты реконструкции на Украине на следующие четыре года", - приводит слова Бауманна правительственный портал Украины. По его словам, 1 миллиард из этих средств будет направлен на секторы самоуправления, разминирование и гуманитарную помощь, остальные суммы - на программы восстановления с привлечением швейцарского частного сектора.
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украина, швейцария, в мире
Украина, Швейцария, В мире
Швейцария планирует выделить Украине 1,7 миллиарда долларов

Посол Швейцарии Бауманн: страна выделит $1,7 миллиарда на восстановление Украины

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Посол Швейцарии на Украине и в Республике Молдавии Феликс Бауманн заявил, что швейцарское правительство планирует выделить 1,7 миллиарда долларов на проекты восстановления и реконструкции поврежденных объектов на Украине на следующие четыре года.
«
"Важным фокусом нашего сотрудничества остаются проекты "Раннего восстановления", в рамках которого правительство Швейцарии планирует выделить 1,5 миллиарда швейцарских франков на проекты реконструкции на Украине на следующие четыре года", - приводит слова Бауманна правительственный портал Украины.
По его словам, 1 миллиард из этих средств будет направлен на секторы самоуправления, разминирование и гуманитарную помощь, остальные суммы - на программы восстановления с привлечением швейцарского частного сектора.
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