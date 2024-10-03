https://ria.ru/20241003/sanktsii-1976136775.html

Приложение "Радар. НФ" попало под американские санкции

Приложение "Радар. НФ" попало под американские санкции - РИА Новости, 03.10.2024

Приложение "Радар. НФ" попало под американские санкции

Мобильное приложение "Радар. НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные БПЛА, попало под санкции США и было удалено из... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:04

2024-10-03T13:04

2024-10-03T13:04

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мобильное приложение "Радар. НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные БПЛА, попало под санкции США и было удалено из GooglePlay, сообщила пресс-служба движения. "Мобильное приложение "Радар. НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты, диверсионные группы и другие чрезвычайные ситуации, попало под санкции США, и было удалено корпорацией Google из площадки для скачивания приложений GooglePlay", - говорится в сообщении. Руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев отметил, что сейчас "Радар. НФ" доступен только в RuStore и AppGallery, кроме того, существует чат-бот в Telegram. "Будем разрабатывать веб-версию приложения, чтобы выложить ее на сайте Народного фронта. Несмотря на санкции и несправедливые удаления, мы продолжим работу, ведь наше приложение спасает жизни - помогает компетентным органам устранить вражеские беспилотники, предотвратить атаки на жилые дома, критическую инфраструктуру", - заявил Камышев. С начала работы приложения получено уже десять тысяч сигналов от граждан, благодаря чему десятки беспилотников были ликвидированы. "Радар. НФ" скачали уже более 600 тысяч пользователей. Мобильное приложение "Радар.НФ" было запущено в августе 2023 года "Народным фронтом" для экстренного реагирования на замеченные беспилотники и представляющие угрозу события. Оно позволяет в два нажатия сообщать о возможной чрезвычайной ситуации: если пользователи приложения заметят беспилотники, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут сообщить об этом через приложение. Сигнал пользователя будет немедленно направлен в федеральные службы для проверки и принятия мер.

https://ria.ru/20240501/ssha-1943232352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, google