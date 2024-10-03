Рейтинг@Mail.ru
У российско-финской границы зафиксировали самолет-разведчик из США - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/samolet-1976208887.html
У российско-финской границы зафиксировали самолет-разведчик из США
У российско-финской границы зафиксировали самолет-разведчик из США - РИА Новости, 03.10.2024
У российско-финской границы зафиксировали самолет-разведчик из США
Вдоль российско-финской границы пролетает американский стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135V Rivet Joint, следует из данных сервиса... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:33
2024-10-03T16:33
в мире
сша
польша
финляндия
boeing p-8a poseidon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155172/69/1551726924_0:235:3888:2422_1920x0_80_0_0_e85a72da344b140284fb7dc88f8956b4.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вдоль российско-финской границы пролетает американский стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135V Rivet Joint, следует из данных сервиса Flightradar. По данным сервиса, самолёт Boeing RC-135V Rivet Joint военно-воздушных сил США вылетел с аэродрома на северо-востоке Польши в 13.16 мск. С 14.30 мск самолет пролетает над Финляндией вдоль границы с Россией, в 16.00 мск он развернулся и сейчас двигается в обратном направлении по тому же маршруту. Ранее британский разведсамолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon были замечены в небе над Черным морем западнее Крыма.
https://ria.ru/20240726/su-27-1962244317.html
сша
польша
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155172/69/1551726924_174:0:3715:2656_1920x0_80_0_0_2fd3f08ae093c64836a39d6a61a1adc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, польша, финляндия, boeing p-8a poseidon
В мире, США, Польша, Финляндия, Boeing P-8A Poseidon
У российско-финской границы зафиксировали самолет-разведчик из США

Flightradar: американский самолет пролетает вдоль российско-финской границы

CC BY-SA 2.0 / Runway21rr / RC-135V "Rivet Joint"Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
CC BY-SA 2.0 / Runway21rr / RC-135V "Rivet Joint"
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вдоль российско-финской границы пролетает американский стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135V Rivet Joint, следует из данных сервиса Flightradar.
По данным сервиса, самолёт Boeing RC-135V Rivet Joint военно-воздушных сил США вылетел с аэродрома на северо-востоке Польши в 13.16 мск. С 14.30 мск самолет пролетает над Финляндией вдоль границы с Россией, в 16.00 мск он развернулся и сейчас двигается в обратном направлении по тому же маршруту.
Ранее британский разведсамолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon были замечены в небе над Черным морем западнее Крыма.
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Истребитель Су-27 перехватил три самолета ВВС Британии над Черным морем
26 июля, 18:42
 
В миреСШАПольшаФинляндияBoeing P-8A Poseidon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала