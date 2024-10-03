https://ria.ru/20241003/samolet-1976208887.html

У российско-финской границы зафиксировали самолет-разведчик из США

У российско-финской границы зафиксировали самолет-разведчик из США - РИА Новости, 03.10.2024

У российско-финской границы зафиксировали самолет-разведчик из США

Вдоль российско-финской границы пролетает американский стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135V Rivet Joint, следует из данных сервиса... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:33

2024-10-03T16:33

2024-10-03T16:33

в мире

сша

польша

финляндия

boeing p-8a poseidon

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вдоль российско-финской границы пролетает американский стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135V Rivet Joint, следует из данных сервиса Flightradar. По данным сервиса, самолёт Boeing RC-135V Rivet Joint военно-воздушных сил США вылетел с аэродрома на северо-востоке Польши в 13.16 мск. С 14.30 мск самолет пролетает над Финляндией вдоль границы с Россией, в 16.00 мск он развернулся и сейчас двигается в обратном направлении по тому же маршруту. Ранее британский разведсамолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon были замечены в небе над Черным морем западнее Крыма.

https://ria.ru/20240726/su-27-1962244317.html

сша

польша

финляндия

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2024

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в мире, сша, польша, финляндия, boeing p-8a poseidon