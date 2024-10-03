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У самолета в итальянском аэропорту загорелся двигатель - РИА Новости, 03.10.2024
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13:00 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/samolet-1976135999.html
У самолета в итальянском аэропорту загорелся двигатель
У самолета в итальянском аэропорту загорелся двигатель - РИА Новости, 03.10.2024
У самолета в итальянском аэропорту загорелся двигатель
Аэропорт итальянского Бриндизи закрылся после возгорания двигателя самолета с 184 пассажирами, которых эвакуировали по надувном трапу, сообщила местная газета... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:00
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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Аэропорт итальянского Бриндизи закрылся после возгорания двигателя самолета с 184 пассажирами, которых эвакуировали по надувном трапу, сообщила местная газета Gazzetta del Mezzogiorno. Признаки пожара обнаружены в ходе рулежки по взлетно-посадочной полосе у правого двигателя самолета компании Ryanair, направлявшегося из Бриндизи в южной области Апулия на север в Турин. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажирам оказали помощь сотрудники авиакомпании и персонал аэропорта. Компания-оператор аэропорта объявила о его закрытии для проверок ВПП. Как ожидается, на возвращение авиаузла к работе понадобится несколько часов. Во вторник утром при приземлении рейса Ryanair в аэропорту Бергамо у самолета взорвались шины заднего шасси. Аэропорт также был закрыт до вечера того же дня. По сообщению местных СМИ, в результате оказались отменены 129 рейсов, 34 – перенаправлены в соседние города.
https://ria.ru/20241003/khabarovsk-1976075203.html
https://ria.ru/20240923/samolet-1974258029.html
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353
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в мире, апулия, турин, бергамо, ryanair
В мире, Апулия, Турин, Бергамо, Ryanair
У самолета в итальянском аэропорту загорелся двигатель

В итальянском аэропорту у самолета со 184 пассажирами загорелся двигатель

© Fotolia / ChiccoDodiFCПожарные в Италии
Пожарные в Италии - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Fotolia / ChiccoDodiFC
Пожарные в Италии. Архивное фото
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Дзен
РИМ, 3 окт – РИА Новости. Аэропорт итальянского Бриндизи закрылся после возгорания двигателя самолета с 184 пассажирами, которых эвакуировали по надувном трапу, сообщила местная газета Gazzetta del Mezzogiorno.
Признаки пожара обнаружены в ходе рулежки по взлетно-посадочной полосе у правого двигателя самолета компании Ryanair, направлявшегося из Бриндизи в южной области Апулия на север в Турин. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажирам оказали помощь сотрудники авиакомпании и персонал аэропорта.
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Компания-оператор аэропорта объявила о его закрытии для проверок ВПП. Как ожидается, на возвращение авиаузла к работе понадобится несколько часов.
Во вторник утром при приземлении рейса Ryanair в аэропорту Бергамо у самолета взорвались шины заднего шасси. Аэропорт также был закрыт до вечера того же дня. По сообщению местных СМИ, в результате оказались отменены 129 рейсов, 34 – перенаправлены в соседние города.
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