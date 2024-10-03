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Рябков осудил решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата - РИА Новости, 03.10.2024
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15:24 03.10.2024 (обновлено: 17:35 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976184113.html
Рябков осудил решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата
Рябков осудил решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата - РИА Новости, 03.10.2024
Рябков осудил решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата
Решение Израиля объявить генсека ООН Антониу Гутерреша персоной нон-грата - эмоционально, оно вызывает глубокое сожаление, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:24
2024-10-03T17:35
в мире
израиль
россия
антониу гутерреш
сергей рябков
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
иран
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Решение Израиля объявить генсека ООН Антониу Гутерреша персоной нон-грата - эмоционально, оно вызывает глубокое сожаление, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Эмоции зашкаливают. Это раз. Второе - мы имеем дело с отражением высокомерного пренебрежения основами функционирования международной системы. Это вызывает, конечно, глубокое сожаление", - сказал он журналистам.Ранее МИД Израиля объявил Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Как указывается в заявлении главы ведомства, Гутерреш не осудил иранскую ракетную атаку и поэтому "не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля". Также генсека ООН обвинили в поддержке бойцов палестинского движения ХАМАС, которые вторглись в Израиль 7 октября 2023 года, в Тель-Авиве заявили, что такое поведение станет "пятном в истории ООН на долгие годы".Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241002/zakharova-1975973651.html
https://ria.ru/20241002/oon-1976028211.html
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в мире, израиль, россия, антониу гутерреш, сергей рябков, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, мария захарова, хезболла, хамас
В мире, Израиль, Россия, Антониу Гутерреш, Сергей Рябков, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран, Мария Захарова, Хезболла, ХАМАС
Рябков осудил решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата

Рябков: решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата вызывает сожаление

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Решение Израиля объявить генсека ООН Антониу Гутерреша персоной нон-грата - эмоционально, оно вызывает глубокое сожаление, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Эмоции зашкаливают. Это раз. Второе - мы имеем дело с отражением высокомерного пренебрежения основами функционирования международной системы. Это вызывает, конечно, глубокое сожаление", - сказал он журналистам.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Захарова прокомментировала объявление Гутерреша персоной нон грата
2 октября, 15:48
Ранее МИД Израиля объявил Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Как указывается в заявлении главы ведомства, Гутерреш не осудил иранскую ракетную атаку и поэтому "не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля". Также генсека ООН обвинили в поддержке бойцов палестинского движения ХАМАС, которые вторглись в Израиль 7 октября 2023 года, в Тель-Авиве заявили, что такое поведение станет "пятном в истории ООН на долгие годы".
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Небензя направил Гутеррешу письмо по поводу ситуации с журналистом ВГТРК
2 октября, 19:39
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Песков прокомментировал объявление Гутерреша персоной нон грата
2 октября, 15:39
 
В миреИзраильРоссияАнтониу ГутеррешСергей РябковООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИранМария ЗахароваХезболлаХАМАС
 
 
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