https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976184113.html

Рябков осудил решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата

Рябков осудил решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата - РИА Новости, 03.10.2024

Рябков осудил решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата

Решение Израиля объявить генсека ООН Антониу Гутерреша персоной нон-грата - эмоционально, оно вызывает глубокое сожаление, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:24

2024-10-03T15:24

2024-10-03T17:35

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Решение Израиля объявить генсека ООН Антониу Гутерреша персоной нон-грата - эмоционально, оно вызывает глубокое сожаление, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Эмоции зашкаливают. Это раз. Второе - мы имеем дело с отражением высокомерного пренебрежения основами функционирования международной системы. Это вызывает, конечно, глубокое сожаление", - сказал он журналистам.Ранее МИД Израиля объявил Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Как указывается в заявлении главы ведомства, Гутерреш не осудил иранскую ракетную атаку и поэтому "не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля". Также генсека ООН обвинили в поддержке бойцов палестинского движения ХАМАС, которые вторглись в Израиль 7 октября 2023 года, в Тель-Авиве заявили, что такое поведение станет "пятном в истории ООН на долгие годы".Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241002/zakharova-1975973651.html

https://ria.ru/20241002/oon-1976028211.html

https://ria.ru/20241002/peskov-1975970526.html

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