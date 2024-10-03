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Россия и Иран будут развивать совместные проекты в сфере энергетики
Россия и Иран будут развивать совместные проекты в сфере энергетики - РИА Новости, 03.10.2024
Россия и Иран будут развивать совместные проекты в сфере энергетики
Россия и Иран будут развивать совместные проекты по всем направлениям, в частности, в сферах энергетики и транспорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:45
2024-10-03T14:45
2024-10-03T14:54
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михаил мишустин
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия и Иран будут развивать совместные проекты по всем направлениям, в частности, в сферах энергетики и транспорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя свои переговоры с руководством Ирана в Тегеране. Мишустин посетил Иран в понедельник, провел в столице страны переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом. "Договорились углублять российско-иранское сотрудничество по всем направлениям, особое внимание уделили реализации совместных проектов в области энергетики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ,
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иран, россия, тегеран (город), михаил мишустин, масуд пезешкиан, в мире
Иран, Россия, Тегеран (город), Михаил Мишустин, Масуд Пезешкиан, В мире
Россия и Иран будут развивать совместные проекты в сфере энергетики
Мишустин: Россия и Иран будут развивать проекты в сфере энергетики и транспорта