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Россия и Иран будут развивать совместные проекты в сфере энергетики - РИА Новости, 03.10.2024
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14:45 03.10.2024 (обновлено: 14:54 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/rossiya-1976167147.html
Россия и Иран будут развивать совместные проекты в сфере энергетики
Россия и Иран будут развивать совместные проекты в сфере энергетики - РИА Новости, 03.10.2024
Россия и Иран будут развивать совместные проекты в сфере энергетики
Россия и Иран будут развивать совместные проекты по всем направлениям, в частности, в сферах энергетики и транспорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:45
2024-10-03T14:54
иран
россия
тегеран (город)
михаил мишустин
масуд пезешкиан
в мире
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия и Иран будут развивать совместные проекты по всем направлениям, в частности, в сферах энергетики и транспорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя свои переговоры с руководством Ирана в Тегеране. Мишустин посетил Иран в понедельник, провел в столице страны переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом. "Договорились углублять российско-иранское сотрудничество по всем направлениям, особое внимание уделили реализации совместных проектов в области энергетики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ,
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иран
россия
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иран, россия, тегеран (город), михаил мишустин, масуд пезешкиан, в мире
Иран, Россия, Тегеран (город), Михаил Мишустин, Масуд Пезешкиан, В мире
Россия и Иран будут развивать совместные проекты в сфере энергетики

Мишустин: Россия и Иран будут развивать проекты в сфере энергетики и транспорта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана над зданием посольства страны в Москве
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия и Иран будут развивать совместные проекты по всем направлениям, в частности, в сферах энергетики и транспорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя свои переговоры с руководством Ирана в Тегеране.
Мишустин посетил Иран в понедельник, провел в столице страны переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.
"Договорились углублять российско-иранское сотрудничество по всем направлениям, особое внимание уделили реализации совместных проектов в области энергетики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ,
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Тегеране. 30 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Мишустин провел переговоры с президентом Ирана
30 сентября, 15:58
 
ИранРоссияТегеран (город)Михаил МишустинМасуд ПезешкианВ мире
 
 
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