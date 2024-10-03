https://ria.ru/20241003/rossiya-1976167147.html

Россия и Иран будут развивать совместные проекты в сфере энергетики

Россия и Иран будут развивать совместные проекты в сфере энергетики - РИА Новости, 03.10.2024

Россия и Иран будут развивать совместные проекты в сфере энергетики

Россия и Иран будут развивать совместные проекты по всем направлениям, в частности, в сферах энергетики и транспорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:45

2024-10-03T14:45

2024-10-03T14:54

иран

россия

тегеран (город)

михаил мишустин

масуд пезешкиан

в мире

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия и Иран будут развивать совместные проекты по всем направлениям, в частности, в сферах энергетики и транспорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя свои переговоры с руководством Ирана в Тегеране. Мишустин посетил Иран в понедельник, провел в столице страны переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом. "Договорились углублять российско-иранское сотрудничество по всем направлениям, особое внимание уделили реализации совместных проектов в области энергетики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ,

https://ria.ru/20240930/peregovory-1975554728.html

иран

россия

тегеран (город)

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иран, россия, тегеран (город), михаил мишустин, масуд пезешкиан, в мире