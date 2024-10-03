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Россия и Азербайджан займутся проблемой обмеления Каспийского моря - РИА Новости, 03.10.2024
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19:26 03.10.2024 (обновлено: 19:30 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/rossija-1976252353.html
Россия и Азербайджан займутся проблемой обмеления Каспийского моря
Россия и Азербайджан займутся проблемой обмеления Каспийского моря - РИА Новости, 03.10.2024
Россия и Азербайджан займутся проблемой обмеления Каспийского моря
Россия и Азербайджан создали двустороннюю рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря, сообщила пресс-служба правительства РФ. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:26
2024-10-03T19:30
россия
азербайджан
каспийское море
владимир путин
ильхам алиев
сергей аноприенко
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия и Азербайджан создали двустороннюю рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря, сообщила пресс-служба правительства РФ. "Рабочая группа, состоящая из представителей профильных министерств и ведомств, научно-исследовательских институтов России и Азербайджана, займётся исследованием проблемы обмеления акватории Каспийского моря", - говорится на сайте правительства РФ. Решение о создании группы принято по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева 19 августа 2024 года, в ходе которой стороны обсудили вопросы, связанные с обмелением Каспийского моря. "Второго октября 2024 года сформирован состав рабочей группы – сопредседателями назначены заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко и заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев", - добавили в кабмине. Кроме этого, в группу вошли представители министерства природных ресурсов и экологии России, министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, министерств иностранных дел двух стран, министерства экономического развития РФ, министерства науки и образования Азербайджана, Федерального агентства водных ресурсов России, Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, профильных ведомств и научно-исследовательских институтов двух стран. "В формате совместной работы специалисты разработают план действий, в который планируется включить такие меры, как исследование причин изменения уровня Каспийского моря, краткосрочные и долгосрочные прогнозы, адаптационные стратегии, проведут мониторинг колебаний уровня воды, совместные научные исследования, а также предпримут другие шаги, направленные на снижение негативного влияния на прибрежные территории", - отметили в правительстве.
https://ria.ru/20240708/ryba-1958326331.html
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россия, азербайджан, каспийское море, владимир путин, ильхам алиев, сергей аноприенко
Россия, Азербайджан, Каспийское море, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Сергей Аноприенко
Россия и Азербайджан займутся проблемой обмеления Каспийского моря

Москва и Баку создали рабочую группу по проблеме обмеления Каспийского моря

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГородской пляж в Махачкале
Городской пляж в Махачкале - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия и Азербайджан создали двустороннюю рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"Рабочая группа, состоящая из представителей профильных министерств и ведомств, научно-исследовательских институтов России и Азербайджана, займётся исследованием проблемы обмеления акватории Каспийского моря", - говорится на сайте правительства РФ.
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Решение о создании группы принято по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева 19 августа 2024 года, в ходе которой стороны обсудили вопросы, связанные с обмелением Каспийского моря.
"Второго октября 2024 года сформирован состав рабочей группы – сопредседателями назначены заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко и заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев", - добавили в кабмине.
Кроме этого, в группу вошли представители министерства природных ресурсов и экологии России, министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, министерств иностранных дел двух стран, министерства экономического развития РФ, министерства науки и образования Азербайджана, Федерального агентства водных ресурсов России, Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, профильных ведомств и научно-исследовательских институтов двух стран.
"В формате совместной работы специалисты разработают план действий, в который планируется включить такие меры, как исследование причин изменения уровня Каспийского моря, краткосрочные и долгосрочные прогнозы, адаптационные стратегии, проведут мониторинг колебаний уровня воды, совместные научные исследования, а также предпримут другие шаги, направленные на снижение негативного влияния на прибрежные территории", - отметили в правительстве.
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