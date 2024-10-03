https://ria.ru/20241003/roskomnadzor-1976187542.html

Сбой в работе Telegram затронул пользователей по всему миру

Сбой в работе Telegram затронул пользователей по всему миру - РИА Новости, 03.10.2024

Сбой в работе Telegram затронул пользователей по всему миру

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал масштабный сбой в работе мессенджера Telegram с 13.00 по... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:34

2024-10-03T15:34

2024-10-03T15:34

технологии

россия

telegram

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал масштабный сбой в работе мессенджера Telegram с 13.00 по московскому времени, он охватил пользователей по всему миру, сообщается на сайте ведомства. "03 октября с 13:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует масштабный сбой в работе мессенджера Telegram, который охватил пользователей по всему миру", - говорится в сообщении. Ранее в четверг ряд пользователей Telegram в России столкнулись со сбоем в работе мессенджера, основной жалобой стала долгая загрузка сообщений. Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15.00 мск достигло почти 30 тысяч. Однако после 15.00 мессенджер восстановил свою работу в России.

https://ria.ru/20241002/telegram-1975923561.html

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технологии, россия, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия