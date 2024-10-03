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Сбой в работе Telegram затронул пользователей по всему миру - РИА Новости, 03.10.2024
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15:34 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/roskomnadzor-1976187542.html
Сбой в работе Telegram затронул пользователей по всему миру
Сбой в работе Telegram затронул пользователей по всему миру - РИА Новости, 03.10.2024
Сбой в работе Telegram затронул пользователей по всему миру
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал масштабный сбой в работе мессенджера Telegram с 13.00 по... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:34
2024-10-03T15:34
технологии
россия
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал масштабный сбой в работе мессенджера Telegram с 13.00 по московскому времени, он охватил пользователей по всему миру, сообщается на сайте ведомства. "03 октября с 13:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует масштабный сбой в работе мессенджера Telegram, который охватил пользователей по всему миру", - говорится в сообщении. Ранее в четверг ряд пользователей Telegram в России столкнулись со сбоем в работе мессенджера, основной жалобой стала долгая загрузка сообщений. Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15.00 мск достигло почти 30 тысяч. Однако после 15.00 мессенджер восстановил свою работу в России.
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технологии, россия, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Технологии, Россия, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Сбой в работе Telegram затронул пользователей по всему миру

Роскомнадзор зафиксировал масштабный сбой в работе мессенджера Telegram

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал масштабный сбой в работе мессенджера Telegram с 13.00 по московскому времени, он охватил пользователей по всему миру, сообщается на сайте ведомства.
"03 октября с 13:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует масштабный сбой в работе мессенджера Telegram, который охватил пользователей по всему миру", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг ряд пользователей Telegram в России столкнулись со сбоем в работе мессенджера, основной жалобой стала долгая загрузка сообщений. Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15.00 мск достигло почти 30 тысяч. Однако после 15.00 мессенджер восстановил свою работу в России.
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ТехнологииРоссияTelegramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
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