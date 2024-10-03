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В Росавиации рассказали о рекомендациях по полетам на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.10.2024
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16:38 03.10.2024 (обновлено: 16:57 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/rosaviatsiya-1976210608.html
В Росавиации рассказали о рекомендациях по полетам на Ближнем Востоке
В Росавиации рассказали о рекомендациях по полетам на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.10.2024
В Росавиации рассказали о рекомендациях по полетам на Ближнем Востоке
Рекомендации российским авиакомпаниям по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 09:00 до 19:00 мск действуют до 3 ноября 2024 года, сообщили... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:38
2024-10-03T16:57
ближний восток
россия
израиль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
иран
ирак
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Рекомендации российским авиакомпаниям по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 09:00 до 19:00 мск действуют до 3 ноября 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.Ведомство на фоне ударов Ирана по Израилю 1 октября рекомендовало авиакомпаниям РФ воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, а также в аэропорты этих государств. В среду, 2 октября, российское ведомство после анализа обстановки на Ближнем Востоке обновило вводные, рекомендовав выполнение полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака 2 октября с 15.30 до 19.00 мск, 3 октября - с 09.00 до 19.00 мск."Выпущенный вчера NOTAM Росавиации продолжает действовать до 02:59 мск 3 ноября 2024 года. В случае изменений в рекомендациях по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака агентство о них проинформирует", - сообщили в Росавиации в четверг.В ведомстве утвердительно ответили на вопрос, идет ли речь о действии до 3 ноября рекомендаций за 3 октября. "С 09:00 до 19:00 мск", - уточнили в Росавиации на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20241002/izrail-1975903424.html
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ближний восток
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израиль
иран
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ближний восток, россия, израиль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, ирак
Ближний Восток, Россия, Израиль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран, Ирак
В Росавиации рассказали о рекомендациях по полетам на Ближнем Востоке

Росавиация: рекомендации по полетам на Ближнем Востоке действуют до 3 ноября

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип Росавиации
Логотип Росавиации - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Рекомендации российским авиакомпаниям по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 09:00 до 19:00 мск действуют до 3 ноября 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.
Ведомство на фоне ударов Ирана по Израилю 1 октября рекомендовало авиакомпаниям РФ воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, а также в аэропорты этих государств. В среду, 2 октября, российское ведомство после анализа обстановки на Ближнем Востоке обновило вводные, рекомендовав выполнение полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака 2 октября с 15.30 до 19.00 мск, 3 октября - с 09.00 до 19.00 мск.
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Росавиация обновила рекомендации по полетам в пространстве Ближнего Востока
2 октября, 11:32
"Выпущенный вчера NOTAM Росавиации продолжает действовать до 02:59 мск 3 ноября 2024 года. В случае изменений в рекомендациях по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака агентство о них проинформирует", - сообщили в Росавиации в четверг.
В ведомстве утвердительно ответили на вопрос, идет ли речь о действии до 3 ноября рекомендаций за 3 октября. "С 09:00 до 19:00 мск", - уточнили в Росавиации на соответствующий вопрос.
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