https://ria.ru/20241003/rosaviatsiya-1976210608.html
В Росавиации рассказали о рекомендациях по полетам на Ближнем Востоке
В Росавиации рассказали о рекомендациях по полетам на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.10.2024
В Росавиации рассказали о рекомендациях по полетам на Ближнем Востоке
Рекомендации российским авиакомпаниям по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 09:00 до 19:00 мск действуют до 3 ноября 2024 года, сообщили... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:38
2024-10-03T16:38
2024-10-03T16:57
ближний восток
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израиль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Рекомендации российским авиакомпаниям по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 09:00 до 19:00 мск действуют до 3 ноября 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.Ведомство на фоне ударов Ирана по Израилю 1 октября рекомендовало авиакомпаниям РФ воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, а также в аэропорты этих государств. В среду, 2 октября, российское ведомство после анализа обстановки на Ближнем Востоке обновило вводные, рекомендовав выполнение полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака 2 октября с 15.30 до 19.00 мск, 3 октября - с 09.00 до 19.00 мск."Выпущенный вчера NOTAM Росавиации продолжает действовать до 02:59 мск 3 ноября 2024 года. В случае изменений в рекомендациях по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака агентство о них проинформирует", - сообщили в Росавиации в четверг.В ведомстве утвердительно ответили на вопрос, идет ли речь о действии до 3 ноября рекомендаций за 3 октября. "С 09:00 до 19:00 мск", - уточнили в Росавиации на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20241002/izrail-1975903424.html
https://ria.ru/20241003/azimut-1976081461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, россия, израиль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, ирак
Ближний Восток, Россия, Израиль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран, Ирак
В Росавиации рассказали о рекомендациях по полетам на Ближнем Востоке
Росавиация: рекомендации по полетам на Ближнем Востоке действуют до 3 ноября