https://ria.ru/20241003/rosaviatsiya-1976210608.html

В Росавиации рассказали о рекомендациях по полетам на Ближнем Востоке

В Росавиации рассказали о рекомендациях по полетам на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.10.2024

В Росавиации рассказали о рекомендациях по полетам на Ближнем Востоке

Рекомендации российским авиакомпаниям по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 09:00 до 19:00 мск действуют до 3 ноября 2024 года, сообщили... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:38

2024-10-03T16:38

2024-10-03T16:57

ближний восток

россия

израиль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

иран

ирак

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Рекомендации российским авиакомпаниям по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 09:00 до 19:00 мск действуют до 3 ноября 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.Ведомство на фоне ударов Ирана по Израилю 1 октября рекомендовало авиакомпаниям РФ воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, а также в аэропорты этих государств. В среду, 2 октября, российское ведомство после анализа обстановки на Ближнем Востоке обновило вводные, рекомендовав выполнение полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака 2 октября с 15.30 до 19.00 мск, 3 октября - с 09.00 до 19.00 мск."Выпущенный вчера NOTAM Росавиации продолжает действовать до 02:59 мск 3 ноября 2024 года. В случае изменений в рекомендациях по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака агентство о них проинформирует", - сообщили в Росавиации в четверг.В ведомстве утвердительно ответили на вопрос, идет ли речь о действии до 3 ноября рекомендаций за 3 октября. "С 09:00 до 19:00 мск", - уточнили в Росавиации на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20241002/izrail-1975903424.html

https://ria.ru/20241003/azimut-1976081461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ближний восток, россия, израиль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, ирак