https://ria.ru/20241003/rosaviatsiya-1976090302.html

В аэропорту в Нижнекамске сняли ограничения

В аэропорту в Нижнекамске сняли ограничения - РИА Новости, 03.10.2024

В аэропорту в Нижнекамске сняли ограничения

Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T09:48

2024-10-03T09:48

2024-10-03T09:50

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты, сообщила Росавиация."В 09.33 мск ограничения на работу аэропорта Нижнекамска (Бегишево) сняты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20241002/aeroflot-1975962459.html

нижнекамск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия