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В аэропорту в Нижнекамске сняли ограничения - РИА Новости, 03.10.2024
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09:48 03.10.2024 (обновлено: 09:50 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/rosaviatsiya-1976090302.html
В аэропорту в Нижнекамске сняли ограничения
В аэропорту в Нижнекамске сняли ограничения - РИА Новости, 03.10.2024
В аэропорту в Нижнекамске сняли ограничения
Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:48
2024-10-03T09:50
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты, сообщила Росавиация."В 09.33 мск ограничения на работу аэропорта Нижнекамска (Бегишево) сняты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20241002/aeroflot-1975962459.html
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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту в Нижнекамске сняли ограничения

Росавиация: в аэропорту в Нижнекамске сняли ограничения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты, сообщила Росавиация.
"В 09.33 мск ограничения на работу аэропорта Нижнекамска (Бегишево) сняты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Самолет - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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2 октября, 15:06
 
НижнекамскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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