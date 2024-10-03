https://ria.ru/20241003/rosaviatsiya-1976090302.html
В аэропорту в Нижнекамске сняли ограничения
В аэропорту в Нижнекамске сняли ограничения - РИА Новости, 03.10.2024
В аэропорту в Нижнекамске сняли ограничения
Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:48
2024-10-03T09:48
2024-10-03T09:50
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты, сообщила Росавиация."В 09.33 мск ограничения на работу аэропорта Нижнекамска (Бегишево) сняты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20241002/aeroflot-1975962459.html
нижнекамск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту в Нижнекамске сняли ограничения
Росавиация: в аэропорту в Нижнекамске сняли ограничения