https://ria.ru/20241003/rets-1976230840.html

Число экспортеров, получивших поддержку РЭЦ, выросло в Вологодской области

Число экспортеров, получивших поддержку РЭЦ, выросло в Вологодской области - РИА Новости, 03.10.2024

Число экспортеров, получивших поддержку РЭЦ, выросло в Вологодской области

Количество экспортеров, получающих поддержку Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), в этом году увеличилось в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:48

2024-10-03T17:48

2024-10-03T17:48

экономика

вологодская область

россия

андрей миронов

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Количество экспортеров, получающих поддержку Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), в этом году увеличилось в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом, сообщил руководитель представительства центра в Санкт-Петербурге Андрей Миронов.Он выступил 3 октября в Вологде на заседании Экспортного совета при губернаторе региона, которое возглавил глава правительства области Александр Мордвинов."За 8 месяцев текущего года прямой объем поддержанного экспорта в Вологодской области составил более 290 миллионов долларов, что в 2,5 раза превышает аналогичный показатель за тот же период 2023 года. Поддержку от группы РЭЦ получили более 250 региональных компаний, что в 1,7 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года", - сказал Миронов."В настоящее время одной из основных задач для экспортеров является поиск рынков сбыта и покупателей. В этой связи особой популярностью среди вологодских экспортеров пользуются нефинансовые меры поддержки РЭЦ, такие как международные консультации, навигатор по целевым рынкам и сопровождение переговорного процесса со стороны зарубежных представительств РЭЦ", — добавил представитель центра.В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы развития экспорта, приняты планы мероприятий по его развитию до конца текущего года, а также детально проработана программа Дней Вологодской области в Китае, запланированная на ноябрь 2024 года.На мероприятии присутствовали представители инфраструктуры поддержки экспорта, деловых объединений региона и ведущие экспортеры.Как отметил Мордвинов, регион располагает всеми необходимыми ресурсами для достижения показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт"."Благодаря тесному взаимодействию Российского экспортного центра, Правительства Вологодской области и бизнес-сообщества, все договоренности и планы, зафиксированные в начале года по достижению объемов несырьевого неэнергетического экспорта региона, выполняются в полном объеме. Экспортеры получают необходимую поддержку, и я призываю сохранять такой темп совместной работы в будущем", — подчеркнул глава правительства области.Он также призвал к повышению уровня взаимодействия и синхронизации действий участников внешнеэкономической деятельности для максимального использования всех возможностей по продвижению продукции Вологодчины на зарубежные рынки.Компании, заинтересованные в экспорте, могут подать заявку на получение сервисов по продвижению товаров на зарубежные рынки через государственную платформу "Мой экспорт" и участвовать во всех мероприятиях, организуемых РЭЦ, без каких-либо ограничений.

https://ria.ru/20241003/eksportery-1976203254.html

https://ria.ru/20241003/master-klass-1976094838.html

вологодская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, вологодская область, россия, андрей миронов, российский экспортный центр (рэц)