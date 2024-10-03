Рейтинг@Mail.ru
Число экспортеров, получивших поддержку РЭЦ, выросло в Вологодской области - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/rets-1976230840.html
Число экспортеров, получивших поддержку РЭЦ, выросло в Вологодской области
Число экспортеров, получивших поддержку РЭЦ, выросло в Вологодской области - РИА Новости, 03.10.2024
Число экспортеров, получивших поддержку РЭЦ, выросло в Вологодской области
Количество экспортеров, получающих поддержку Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), в этом году увеличилось в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:48
2024-10-03T17:48
экономика
вологодская область
россия
андрей миронов
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976229209_0:503:1500:1347_1920x0_80_0_0_98fea37dca89e46f1ebccf02e2df5c41.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Количество экспортеров, получающих поддержку Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), в этом году увеличилось в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом, сообщил руководитель представительства центра в Санкт-Петербурге Андрей Миронов.Он выступил 3 октября в Вологде на заседании Экспортного совета при губернаторе региона, которое возглавил глава правительства области Александр Мордвинов."За 8 месяцев текущего года прямой объем поддержанного экспорта в Вологодской области составил более 290 миллионов долларов, что в 2,5 раза превышает аналогичный показатель за тот же период 2023 года. Поддержку от группы РЭЦ получили более 250 региональных компаний, что в 1,7 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года", - сказал Миронов."В настоящее время одной из основных задач для экспортеров является поиск рынков сбыта и покупателей. В этой связи особой популярностью среди вологодских экспортеров пользуются нефинансовые меры поддержки РЭЦ, такие как международные консультации, навигатор по целевым рынкам и сопровождение переговорного процесса со стороны зарубежных представительств РЭЦ", — добавил представитель центра.В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы развития экспорта, приняты планы мероприятий по его развитию до конца текущего года, а также детально проработана программа Дней Вологодской области в Китае, запланированная на ноябрь 2024 года.На мероприятии присутствовали представители инфраструктуры поддержки экспорта, деловых объединений региона и ведущие экспортеры.Как отметил Мордвинов, регион располагает всеми необходимыми ресурсами для достижения показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт"."Благодаря тесному взаимодействию Российского экспортного центра, Правительства Вологодской области и бизнес-сообщества, все договоренности и планы, зафиксированные в начале года по достижению объемов несырьевого неэнергетического экспорта региона, выполняются в полном объеме. Экспортеры получают необходимую поддержку, и я призываю сохранять такой темп совместной работы в будущем", — подчеркнул глава правительства области.Он также призвал к повышению уровня взаимодействия и синхронизации действий участников внешнеэкономической деятельности для максимального использования всех возможностей по продвижению продукции Вологодчины на зарубежные рынки.Компании, заинтересованные в экспорте, могут подать заявку на получение сервисов по продвижению товаров на зарубежные рынки через государственную платформу "Мой экспорт" и участвовать во всех мероприятиях, организуемых РЭЦ, без каких-либо ограничений.
https://ria.ru/20241003/eksportery-1976203254.html
https://ria.ru/20241003/master-klass-1976094838.html
вологодская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976229209_55:411:1463:1467_1920x0_80_0_0_6e5fe257efdb5470104e8e7c675c5312.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вологодская область, россия, андрей миронов, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Вологодская область, Россия, Андрей Миронов, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Число экспортеров, получивших поддержку РЭЦ, выросло в Вологодской области

© Фото : пресс-служба РЭЦЧисло экспортеров, получивших поддержку РЭЦ в этом году, выросло в Вологодской области
Число экспортеров, получивших поддержку РЭЦ в этом году, выросло в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Число экспортеров, получивших поддержку РЭЦ в этом году, выросло в Вологодской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Количество экспортеров, получающих поддержку Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), в этом году увеличилось в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом, сообщил руководитель представительства центра в Санкт-Петербурге Андрей Миронов.
Он выступил 3 октября в Вологде на заседании Экспортного совета при губернаторе региона, которое возглавил глава правительства области Александр Мордвинов.
"За 8 месяцев текущего года прямой объем поддержанного экспорта в Вологодской области составил более 290 миллионов долларов, что в 2,5 раза превышает аналогичный показатель за тот же период 2023 года. Поддержку от группы РЭЦ получили более 250 региональных компаний, что в 1,7 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года", - сказал Миронов.
"В настоящее время одной из основных задач для экспортеров является поиск рынков сбыта и покупателей. В этой связи особой популярностью среди вологодских экспортеров пользуются нефинансовые меры поддержки РЭЦ, такие как международные консультации, навигатор по целевым рынкам и сопровождение переговорного процесса со стороны зарубежных представительств РЭЦ", — добавил представитель центра.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Названы лучшие экспортеры России в 2024 году
Вчера, 16:14
В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы развития экспорта, приняты планы мероприятий по его развитию до конца текущего года, а также детально проработана программа Дней Вологодской области в Китае, запланированная на ноябрь 2024 года.
На мероприятии присутствовали представители инфраструктуры поддержки экспорта, деловых объединений региона и ведущие экспортеры.
Как отметил Мордвинов, регион располагает всеми необходимыми ресурсами для достижения показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
"Благодаря тесному взаимодействию Российского экспортного центра, Правительства Вологодской области и бизнес-сообщества, все договоренности и планы, зафиксированные в начале года по достижению объемов несырьевого неэнергетического экспорта региона, выполняются в полном объеме. Экспортеры получают необходимую поддержку, и я призываю сохранять такой темп совместной работы в будущем", — подчеркнул глава правительства области.
Он также призвал к повышению уровня взаимодействия и синхронизации действий участников внешнеэкономической деятельности для максимального использования всех возможностей по продвижению продукции Вологодчины на зарубежные рынки.
Компании, заинтересованные в экспорте, могут подать заявку на получение сервисов по продвижению товаров на зарубежные рынки через государственную платформу "Мой экспорт" и участвовать во всех мероприятиях, организуемых РЭЦ, без каких-либо ограничений.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Мастер-класс по разбору ошибок при экспорте пройдет на "Сделано в России"
Вчера, 10:13
 
ЭкономикаВологодская областьРоссияАндрей МироновРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала