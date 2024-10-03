https://ria.ru/20241003/raspisanie-1976257696.html

На МЦД-1 изменится расписание движения поездов

На МЦД-1 изменится расписание движения поездов - РИА Новости, 03.10.2024

На МЦД-1 изменится расписание движения поездов

Расписание движения поездов на первом московском центральном диаметре (МЦД-1) изменится в вечернее время с 19:00 до 07:30 в пятницу и субботу и в выходные,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T20:13

2024-10-03T20:13

2024-10-03T20:13

лобня

одинцово

шереметьево (аэропорт)

аэроэкспресс

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Расписание движения поездов на первом московском центральном диаметре (МЦД-1) изменится в вечернее время с 19:00 до 07:30 в пятницу и субботу и в выходные, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Савеловском направлении: на участке от Савеловской до Бескудниково поезда в обе стороны следуют по одному пути. Уточняйте информацию о пути проследования поезда на информационных табло станций. Частично увеличены интервалы движения: после 19:00 – до 15 минут, после 23:00 – до 1 часа, утром до 07:30 – до 20 минут. Часть поездов дальнего пригорода следует от/до Лобни и Бескудниково. Часть поездов проследует Дегунино без остановки", - говорится в сообщении. Отмечается, что на Белорусском направлении: увеличены интервалы движения: после 22:30 – до 30 минут, утром до 07:30 – до 20 минут; в вечернее время часть поездов со стороны Одинцово проследует до Белорусского вокзала; часть поездов проследует Беговую и Тестовскую (Москву-Сити) без остановки; скорректирован график движения поездов Аэроэкспресс в вечернее время; в период "окна" будут проводиться работы по модернизации путевой инфраструктуры станции Петровско-Разумовская. "Для поездок в аэропорт Шереметьево можно также воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" №1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D). Полностью с расписанием движения автобусов и Аэроэкспрессов можно ознакомиться на сайте компании. С расписанием пригородных и городских поездов сверяйтесь в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика. Планируйте поездки заранее!" - добавляет ведомство.

https://ria.ru/20240905/lgoty-1734963995.html

лобня

одинцово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лобня, одинцово, шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, департамент транспорта г. москвы