На МЦД-1 изменится расписание движения поездов
Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится 4-6 октября с 19:00 до 07:30
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПассажиры в вагоне поезда третьего Московского центрального диаметра
Пассажиры в вагоне поезда третьего Московского центрального диаметра. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Расписание движения поездов на первом московском центральном диаметре (МЦД-1) изменится в вечернее время с 19:00 до 07:30 в пятницу и субботу и в выходные, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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"На Савеловском направлении: на участке от Савеловской до Бескудниково поезда в обе стороны следуют по одному пути. Уточняйте информацию о пути проследования поезда на информационных табло станций. Частично увеличены интервалы движения: после 19:00 – до 15 минут, после 23:00 – до 1 часа, утром до 07:30 – до 20 минут. Часть поездов дальнего пригорода следует от/до Лобни и Бескудниково. Часть поездов проследует Дегунино без остановки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Белорусском направлении: увеличены интервалы движения: после 22:30 – до 30 минут, утром до 07:30 – до 20 минут; в вечернее время часть поездов со стороны Одинцово проследует до Белорусского вокзала; часть поездов проследует Беговую и Тестовскую (Москву-Сити) без остановки; скорректирован график движения поездов Аэроэкспресс в вечернее время; в период "окна" будут проводиться работы по модернизации путевой инфраструктуры станции Петровско-Разумовская.
"Для поездок в аэропорт Шереметьево можно также воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" №1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D). Полностью с расписанием движения автобусов и Аэроэкспрессов можно ознакомиться на сайте компании. С расписанием пригородных и городских поездов сверяйтесь в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика. Планируйте поездки заранее!" - добавляет ведомство.