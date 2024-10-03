Рейтинг@Mail.ru
На МЦД-1 изменится расписание движения поездов - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/raspisanie-1976257696.html
На МЦД-1 изменится расписание движения поездов
На МЦД-1 изменится расписание движения поездов - РИА Новости, 03.10.2024
На МЦД-1 изменится расписание движения поездов
Расписание движения поездов на первом московском центральном диаметре (МЦД-1) изменится в вечернее время с 19:00 до 07:30 в пятницу и субботу и в выходные,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:13
2024-10-03T20:13
лобня
одинцово
шереметьево (аэропорт)
аэроэкспресс
департамент транспорта г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890640129_0:243:3125:2001_1920x0_80_0_0_d9df85f930c4ddaa51d60867b9c5e1c5.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Расписание движения поездов на первом московском центральном диаметре (МЦД-1) изменится в вечернее время с 19:00 до 07:30 в пятницу и субботу и в выходные, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Савеловском направлении: на участке от Савеловской до Бескудниково поезда в обе стороны следуют по одному пути. Уточняйте информацию о пути проследования поезда на информационных табло станций. Частично увеличены интервалы движения: после 19:00 – до 15 минут, после 23:00 – до 1 часа, утром до 07:30 – до 20 минут. Часть поездов дальнего пригорода следует от/до Лобни и Бескудниково. Часть поездов проследует Дегунино без остановки", - говорится в сообщении. Отмечается, что на Белорусском направлении: увеличены интервалы движения: после 22:30 – до 30 минут, утром до 07:30 – до 20 минут; в вечернее время часть поездов со стороны Одинцово проследует до Белорусского вокзала; часть поездов проследует Беговую и Тестовскую (Москву-Сити) без остановки; скорректирован график движения поездов Аэроэкспресс в вечернее время; в период "окна" будут проводиться работы по модернизации путевой инфраструктуры станции Петровско-Разумовская. "Для поездок в аэропорт Шереметьево можно также воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" №1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D). Полностью с расписанием движения автобусов и Аэроэкспрессов можно ознакомиться на сайте компании. С расписанием пригородных и городских поездов сверяйтесь в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика. Планируйте поездки заранее!" - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20240905/lgoty-1734963995.html
лобня
одинцово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890640129_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_34ba9de7907705756bf691071c8cf081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лобня, одинцово, шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, департамент транспорта г. москвы
Лобня, Одинцово, Шереметьево (аэропорт), Аэроэкспресс, Департамент транспорта г. Москвы
На МЦД-1 изменится расписание движения поездов

Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится 4-6 октября с 19:00 до 07:30

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПассажиры в вагоне поезда третьего Московского центрального диаметра
Пассажиры в вагоне поезда третьего Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Пассажиры в вагоне поезда третьего Московского центрального диаметра. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Расписание движения поездов на первом московском центральном диаметре (МЦД-1) изменится в вечернее время с 19:00 до 07:30 в пятницу и субботу и в выходные, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"На Савеловском направлении: на участке от Савеловской до Бескудниково поезда в обе стороны следуют по одному пути. Уточняйте информацию о пути проследования поезда на информационных табло станций. Частично увеличены интервалы движения: после 19:00 – до 15 минут, после 23:00 – до 1 часа, утром до 07:30 – до 20 минут. Часть поездов дальнего пригорода следует от/до Лобни и Бескудниково. Часть поездов проследует Дегунино без остановки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Белорусском направлении: увеличены интервалы движения: после 22:30 – до 30 минут, утром до 07:30 – до 20 минут; в вечернее время часть поездов со стороны Одинцово проследует до Белорусского вокзала; часть поездов проследует Беговую и Тестовскую (Москву-Сити) без остановки; скорректирован график движения поездов Аэроэкспресс в вечернее время; в период "окна" будут проводиться работы по модернизации путевой инфраструктуры станции Петровско-Разумовская.
"Для поездок в аэропорт Шереметьево можно также воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" №1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D). Полностью с расписанием движения автобусов и Аэроэкспрессов можно ознакомиться на сайте компании. С расписанием пригородных и городских поездов сверяйтесь в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика. Планируйте поездки заранее!" - добавляет ведомство.
Льготы на проезд - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Льготы на проезд: кому положены преференции в 2024 году и как их оформить
5 сентября, 12:36
 
ЛобняОдинцовоШереметьево (аэропорт)АэроэкспрессДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала