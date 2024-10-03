https://ria.ru/20241003/pvo-1976143503.html
ПВО отработала по целям над Курской областью, последствия уточняются
ПВО отработала по целям над Курской областью, последствия уточняются - РИА Новости, 03.10.2024
ПВО отработала по целям над Курской областью, последствия уточняются
Система ПВО отработала по целям над Курской областью, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале Алексей Смирнов. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:37
2024-10-03T13:37
2024-10-03T13:37
курская область
курск
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Система ПВО отработала по целям над Курской областью, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале Алексей Смирнов. "Много сообщений о громких звуках в небе Курска. Это отработала система ПВО по целям над Курской областью. Последствия на земле уточняются, прошу сообщать о них по телефону 112", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241003/kurskaya-1976141261.html
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курская область, курск, алексей смирнов (политик)
Курская область, Курск, Алексей Смирнов (политик)
ПВО отработала по целям над Курской областью, последствия уточняются
ПВО отработала по целям над Курской областью, последствия на земле уточняются