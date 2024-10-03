https://ria.ru/20241003/pvo-1976143503.html

ПВО отработала по целям над Курской областью, последствия уточняются

ПВО отработала по целям над Курской областью, последствия уточняются - РИА Новости, 03.10.2024

ПВО отработала по целям над Курской областью, последствия уточняются

Система ПВО отработала по целям над Курской областью, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале Алексей Смирнов. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:37

2024-10-03T13:37

2024-10-03T13:37

курская область

курск

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Система ПВО отработала по целям над Курской областью, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале Алексей Смирнов. "Много сообщений о громких звуках в небе Курска. Это отработала система ПВО по целям над Курской областью. Последствия на земле уточняются, прошу сообщать о них по телефону 112", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241003/kurskaya-1976141261.html

курская область

курск

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курская область, курск, алексей смирнов (политик)