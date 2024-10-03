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Путин назвал обмен информацией важной вещью в современном мире

Путин назвал обмен информацией важной вещью в современном мире - РИА Новости, 03.10.2024

Путин назвал обмен информацией важной вещью в современном мире

Обмен информацией - важная вещь в современном мире, нужно быть "на острие" возможностей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:20

2024-10-03T17:20

2024-10-03T17:20

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Обмен информацией - важная вещь в современном мире, нужно быть "на острие" возможностей, заявил президент РФ Владимир Путин."Разумеется, надо обмениваться информацией друг с другом. Конечно, нужно получать дополнительные сведения и иметь возможность использовать эффективно имеющуюся и поступающую информацию. В современном мире чрезвычайно важная вещь. Надо постоянно быть "на острие" возможностей и уметь пользоваться этим", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".

россия

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"Речевая культура чрезвычайно важна". Путин о воспитании любви к чтению Путин на встрече с учителями отметил, что "пальчиком кнопочки нажимать важно", но культуру речи и любовь к чтению тоже нужно воспитывать. Президент поручил министру просвещения подумать над тем, что нужно для этого сделать в нынешних условиях. 2024-10-03T17:20 true PT2M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, видео