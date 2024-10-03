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Путин назвал обмен информацией важной вещью в современном мире - РИА Новости, 03.10.2024
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17:20 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/putin-1976222228.html
Путин назвал обмен информацией важной вещью в современном мире
Путин назвал обмен информацией важной вещью в современном мире - РИА Новости, 03.10.2024
Путин назвал обмен информацией важной вещью в современном мире
Обмен информацией - важная вещь в современном мире, нужно быть "на острие" возможностей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:20
2024-10-03T17:20
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Обмен информацией - важная вещь в современном мире, нужно быть "на острие" возможностей, заявил президент РФ Владимир Путин."Разумеется, надо обмениваться информацией друг с другом. Конечно, нужно получать дополнительные сведения и иметь возможность использовать эффективно имеющуюся и поступающую информацию. В современном мире чрезвычайно важная вещь. Надо постоянно быть "на острие" возможностей и уметь пользоваться этим", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".
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"Речевая культура чрезвычайно важна". Путин о воспитании любви к чтению
Путин на встрече с учителями отметил, что "пальчиком кнопочки нажимать важно", но культуру речи и любовь к чтению тоже нужно воспитывать. Президент поручил министру просвещения подумать над тем, что нужно для этого сделать в нынешних условиях.
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общество, россия, владимир путин, видео
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал обмен информацией важной вещью в современном мире
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Обмен информацией - важная вещь в современном мире, нужно быть "на острие" возможностей, заявил президент РФ Владимир Путин.
2024-10-03T17:20
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Путин назвал обмен информацией важной вещью в современном мире

Путин заявил, что обмен информацией в современном мире — чрезвычайно важная вещь

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Обмен информацией - важная вещь в современном мире, нужно быть "на острие" возможностей, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Разумеется, надо обмениваться информацией друг с другом. Конечно, нужно получать дополнительные сведения и иметь возможность использовать эффективно имеющуюся и поступающую информацию. В современном мире чрезвычайно важная вещь. Надо постоянно быть "на острие" возможностей и уметь пользоваться этим", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".
 
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