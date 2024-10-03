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Библиотеки должны быть современными и хорошо оборудованными, заявил Путин - РИА Новости, 03.10.2024
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16:55 03.10.2024 (обновлено: 17:08 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/putin-1976214544.html
Библиотеки должны быть современными и хорошо оборудованными, заявил Путин
Библиотеки должны быть современными и хорошо оборудованными, заявил Путин - РИА Новости, 03.10.2024
Библиотеки должны быть современными и хорошо оборудованными, заявил Путин
Школьные библиотеки должны быть современными, хорошо оборудованными, они должны быть площадками для общения, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:55
2024-10-03T17:08
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Школьные библиотеки должны быть современными, хорошо оборудованными, они должны быть площадками для общения, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"."Библиотеки в этом смысле, конечно, должны быть современными, хорошо оборудованными. Но они должны быть площадкой для общения. Это точно. Это такой клуб должен быть, там нужно создавать условия для общения", - сказал Путин.Президент РФ также отметил, что власти РФ будут поддерживать как школьные библиотеки, так и библиотеки вообще по стране.
https://ria.ru/20241003/putin-1976211424.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Библиотеки должны быть современными и хорошо оборудованными, заявил Путин

Путин: библиотеки должны быть современными и являться площадкой для общения

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Школьные библиотеки должны быть современными, хорошо оборудованными, они должны быть площадками для общения, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
«
"Библиотеки в этом смысле, конечно, должны быть современными, хорошо оборудованными. Но они должны быть площадкой для общения. Это точно. Это такой клуб должен быть, там нужно создавать условия для общения", - сказал Путин.
Президент РФ также отметил, что власти РФ будут поддерживать как школьные библиотеки, так и библиотеки вообще по стране.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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