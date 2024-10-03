https://ria.ru/20241003/putin-1976214544.html
Библиотеки должны быть современными и хорошо оборудованными, заявил Путин
Библиотеки должны быть современными и хорошо оборудованными, заявил Путин - РИА Новости, 03.10.2024
Библиотеки должны быть современными и хорошо оборудованными, заявил Путин
Школьные библиотеки должны быть современными, хорошо оборудованными, они должны быть площадками для общения, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:55
2024-10-03T16:55
2024-10-03T17:08
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Школьные библиотеки должны быть современными, хорошо оборудованными, они должны быть площадками для общения, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"."Библиотеки в этом смысле, конечно, должны быть современными, хорошо оборудованными. Но они должны быть площадкой для общения. Это точно. Это такой клуб должен быть, там нужно создавать условия для общения", - сказал Путин.Президент РФ также отметил, что власти РФ будут поддерживать как школьные библиотеки, так и библиотеки вообще по стране.
https://ria.ru/20241003/putin-1976211424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Библиотеки должны быть современными и хорошо оборудованными, заявил Путин
Путин: библиотеки должны быть современными и являться площадкой для общения