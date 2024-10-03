https://ria.ru/20241003/putin-1976128676.html
Путин проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года"
Путин проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 03.10.2024
Путин проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года"
Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, в преддверии Дня учителя он уделит большое внимание вопросам образования в рамках встреч с лауреатами... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:37
2024-10-03T12:37
2024-10-03T12:37
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, в преддверии Дня учителя он уделит большое внимание вопросам образования в рамках встреч с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года" и финалистами шоу "Классная тема", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле, в субботу будет день учителя, день всеми любимый. Учителя, воспитатели, педагоги - все занимают у нас в стране особенное место для каждой семьи, для всех родителей, для их воспитанников, учеников, поэтому все мы будем этот день обязательно отмечать. По случаю этого дня сегодня президент проведет встречу с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года", других профессиональных конкурсов и финалистами шоу "Классная тема", - сказал Песков. Он напомнил, что это шоу было создано как раз по задумке и по предложению президента. "Выступит сам президент, будут выступления лауреатов, самих учителей, директоров школ, воспитателей. Традиционно президент уделит большое внимание вопросам образования. Только вчера, вы знаете, он занимался вопросами среднего профессионального образования. Все это, скажем так, в одной смысловой линии", - сказал Песков. По его словам, далее в течение дня у главы государства запланировано несколько встреч непубличного характера. -0-
https://ria.ru/20241002/volodin-1975935702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года"
Песков: Путин в преддверии Дня учителя уделит внимание вопросам образования
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, в преддверии Дня учителя он уделит большое внимание вопросам образования в рамках встреч с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года" и финалистами шоу "Классная тема", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле, в субботу будет день учителя, день всеми любимый. Учителя, воспитатели, педагоги - все занимают у нас в стране особенное место для каждой семьи, для всех родителей, для их воспитанников, учеников, поэтому все мы будем этот день обязательно отмечать. По случаю этого дня сегодня президент проведет встречу с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года", других профессиональных конкурсов и финалистами шоу "Классная тема", - сказал Песков.
Он напомнил, что это шоу было создано как раз по задумке и по предложению президента.
"Выступит сам президент, будут выступления лауреатов, самих учителей, директоров школ, воспитателей. Традиционно президент уделит большое внимание вопросам образования. Только вчера, вы знаете, он занимался вопросами среднего профессионального образования. Все это, скажем так, в одной смысловой линии", - сказал Песков.
По его словам, далее в течение дня у главы государства запланировано несколько встреч непубличного характера. -0-