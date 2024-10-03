https://ria.ru/20241003/putin-1976128676.html

Путин проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года"

Путин проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 03.10.2024

Путин проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года"

Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, в преддверии Дня учителя он уделит большое внимание вопросам образования в рамках встреч с лауреатами... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:37

2024-10-03T12:37

2024-10-03T12:37

общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971861850_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_78a1e5f106723c042d85df271de47e68.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, в преддверии Дня учителя он уделит большое внимание вопросам образования в рамках встреч с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года" и финалистами шоу "Классная тема", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле, в субботу будет день учителя, день всеми любимый. Учителя, воспитатели, педагоги - все занимают у нас в стране особенное место для каждой семьи, для всех родителей, для их воспитанников, учеников, поэтому все мы будем этот день обязательно отмечать. По случаю этого дня сегодня президент проведет встречу с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года", других профессиональных конкурсов и финалистами шоу "Классная тема", - сказал Песков. Он напомнил, что это шоу было создано как раз по задумке и по предложению президента. "Выступит сам президент, будут выступления лауреатов, самих учителей, директоров школ, воспитателей. Традиционно президент уделит большое внимание вопросам образования. Только вчера, вы знаете, он занимался вопросами среднего профессионального образования. Все это, скажем так, в одной смысловой линии", - сказал Песков. По его словам, далее в течение дня у главы государства запланировано несколько встреч непубличного характера. -0-

https://ria.ru/20241002/volodin-1975935702.html

https://ria.ru/20240929/putin-1975344216.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий песков, владимир путин