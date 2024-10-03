https://ria.ru/20241003/puteshestviya-1975998913.html
Туристы объяснили, почему повторно останавливаются в одном и том же отеле
Туристы объяснили, почему повторно останавливаются в одном и том же отеле - РИА Новости, 03.10.2024
Туристы объяснили, почему повторно останавливаются в одном и том же отеле
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, почему они возвращаются в одни и те же гостиницы и номера, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T05:54
2024-10-03T05:54
2024-10-03T05:54
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, почему они возвращаются в одни и те же гостиницы и номера, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса провели исследования среди 4856 пользователей и выяснили, что 36 процентов из них поступают именно так по привычке – доверяют проверенным местам.Чуть меньше (32 процента) могут забронировать номер в том же отеле, если он безупречен, а 11 процентов совершают повторные заказы, когда им лень что-то искать.Лишь каждый пятый турист всегда выбирает новое место размещения - потому что нравится проводить каникулы в новых локациях.В путешествиях по России пользователи чаще всего возвращаются в одну и ту же гостиницу в Южно-Сахалинске (доля таких заказов - 4,3 процента), в Сочи (3,4 процента), Ставрополе (3,3 процента, Нальчике (3,2 процента) и Астрахани (3,1 процента).Среди зарубежных городов лидер – Мехико. В мексиканской столице при повторном визите ночуют в том же отеле 5,7 процента опрошенных. В тройку вошли также Бишкек (4,4 процента) и Кемер (3,4 процента).
https://ria.ru/20241003/kazan-1975607899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, отели, гостиницы, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Отели, Гостиницы, туристы
Туристы объяснили, почему повторно останавливаются в одном и том же отеле
Треть опрошенных туристов сказали, что выбирают один и тот же отель по привычке