https://ria.ru/20241003/pushilin-1976264040.html
Пушилин рассказал о планах по восстановлению Угледара
Пушилин рассказал о планах по восстановлению Угледара - РИА Новости, 03.10.2024
Пушилин рассказал о планах по восстановлению Угледара
Планы по восстановлению освобождённого города Угледара в ДНР будут выстроены после разминирования территории, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T21:32
2024-10-03T21:32
2024-10-03T21:56
угледар
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Планы по восстановлению освобождённого города Угледара в ДНР будут выстроены после разминирования территории, сообщил глава региона Денис Пушилин."После разминирования (территории Угледара - ред.) также будет проведена оценка и будут выстроены все планы, предложения по восстановлению данного населённого пункта", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20241003/pushilin-1976263831.html
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угледар, донецкая народная республика, денис пушилин
Угледар, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о планах по восстановлению Угледара
Пушилин: планы по восстановлению Угледара будут после разминирования города