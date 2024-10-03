https://ria.ru/20241003/pushilin-1976264040.html

Пушилин рассказал о планах по восстановлению Угледара

Пушилин рассказал о планах по восстановлению Угледара - РИА Новости, 03.10.2024

Пушилин рассказал о планах по восстановлению Угледара

Планы по восстановлению освобождённого города Угледара в ДНР будут выстроены после разминирования территории, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T21:32

2024-10-03T21:32

2024-10-03T21:56

угледар

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Планы по восстановлению освобождённого города Угледара в ДНР будут выстроены после разминирования территории, сообщил глава региона Денис Пушилин."После разминирования (территории Угледара - ред.) также будет проведена оценка и будут выстроены все планы, предложения по восстановлению данного населённого пункта", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20241003/pushilin-1976263831.html

угледар

донецкая народная республика

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угледар, донецкая народная республика, денис пушилин