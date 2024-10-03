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Пушилин рассказал о планах по восстановлению Угледара - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 03.10.2024 (обновлено: 21:56 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/pushilin-1976264040.html
Пушилин рассказал о планах по восстановлению Угледара
Пушилин рассказал о планах по восстановлению Угледара - РИА Новости, 03.10.2024
Пушилин рассказал о планах по восстановлению Угледара
Планы по восстановлению освобождённого города Угледара в ДНР будут выстроены после разминирования территории, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T21:32
2024-10-03T21:56
угледар
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Планы по восстановлению освобождённого города Угледара в ДНР будут выстроены после разминирования территории, сообщил глава региона Денис Пушилин."После разминирования (территории Угледара - ред.) также будет проведена оценка и будут выстроены все планы, предложения по восстановлению данного населённого пункта", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20241003/pushilin-1976263831.html
угледар
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угледар, донецкая народная республика, денис пушилин
Угледар, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о планах по восстановлению Угледара

Пушилин: планы по восстановлению Угледара будут после разминирования города

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Планы по восстановлению освобождённого города Угледара в ДНР будут выстроены после разминирования территории, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"После разминирования (территории Угледара - ред.) также будет проведена оценка и будут выстроены все планы, предложения по восстановлению данного населённого пункта", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Угледар имел стратегическое значение для Украины, заявил Пушилин
Вчера, 21:29
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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