https://ria.ru/20241003/pushilin-1976082162.html

Пушилин заявил, что донецкий характер станет залогом успеха Жоги

Пушилин заявил, что донецкий характер станет залогом успеха Жоги - РИА Новости, 03.10.2024

Пушилин заявил, что донецкий характер станет залогом успеха Жоги

Неоценимый опыт военной службы, донецкий характер, чувство долга и верность Родине станут залогом успеха Артема Жоги на посту полномочного представителя... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:54

2024-10-03T08:54

2024-10-03T08:54

россия

донецкая народная республика

артем жога

денис пушилин

владимир путин

общество

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ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Неоценимый опыт военной службы, донецкий характер, чувство долга и верность Родине станут залогом успеха Артема Жоги на посту полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. "Уверен, что неоценимый опыт военной службы, работа в законодательной сфере, донецкий характер, самоотверженность, чувство долга и верность Родине станут залогом успехов на новом поприще!" - написал Пушилин в Telegram-канале. Он поздравил Жогу с назначением полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе.

https://ria.ru/20241003/zhoga-1976075825.html

https://ria.ru/20241002/zhoga-1976055260.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, артем жога, денис пушилин, владимир путин, общество