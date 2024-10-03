https://ria.ru/20241003/pushilin-1976082162.html
Пушилин заявил, что донецкий характер станет залогом успеха Жоги
Пушилин заявил, что донецкий характер станет залогом успеха Жоги - РИА Новости, 03.10.2024
Пушилин заявил, что донецкий характер станет залогом успеха Жоги
Неоценимый опыт военной службы, донецкий характер, чувство долга и верность Родине станут залогом успеха Артема Жоги на посту полномочного представителя... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:54
2024-10-03T08:54
2024-10-03T08:54
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артем жога
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Неоценимый опыт военной службы, донецкий характер, чувство долга и верность Родине станут залогом успеха Артема Жоги на посту полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. "Уверен, что неоценимый опыт военной службы, работа в законодательной сфере, донецкий характер, самоотверженность, чувство долга и верность Родине станут залогом успехов на новом поприще!" - написал Пушилин в Telegram-канале. Он поздравил Жогу с назначением полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе.
https://ria.ru/20241003/zhoga-1976075825.html
https://ria.ru/20241002/zhoga-1976055260.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, артем жога, денис пушилин, владимир путин, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Артем Жога, Денис Пушилин, Владимир Путин, Общество
Пушилин заявил, что донецкий характер станет залогом успеха Жоги
Пушилин: донецкий характер и верность Родине станут залогом успеха Жоги