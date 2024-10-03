https://ria.ru/20241003/prilozhenie-1976169471.html
Названы самые удобные приложения для путешествий в России
Названы самые удобные приложения для путешествий в России - РИА Новости, 03.10.2024
Названы самые удобные приложения для путешествий в России
В тройку лидеров российских приложений для путешествий по уровню удовлетворенности работы сервиса вошли "Путешествия в Т-Банке", "Отелло" и "Альфа-Трэвел",... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:50
2024-10-03T14:50
2024-10-03T14:50
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технологии
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В тройку лидеров российских приложений для путешествий по уровню удовлетворенности работы сервиса вошли "Путешествия в Т-Банке", "Отелло" и "Альфа-Трэвел", таковы данные исследования информационного аналитического агентства TelecomDaily. Сервис "Путешествия в Т-Банке" набрал 4,56 балла из 5, "Отелло" - 4,54 балла, а "Альфа-Трэвел" - 4,52 балла. При этом наиболее популярными сервисами российские пользователи назвали "Яндекс Путешествия" (47,1% опрошенных воспользовались, 27,9% получили результат), "Суточно.ру" (40,3% и 26,1%, соответственно) и "Туту.ру" (38,9% и 20,9%). Сначала респонденты выбрали сервисы, которые чаще всего использовали при планировании поездки. Далее они уточняли, с помощью какого сервиса удалось достичь результата (купить билет, забронировать проживание и так далее). ИАА TelecomDaily провело интернет-опрос, направленный на изучение российского рынка сервисов для организации путешествий (TravelTech). Всего в нем приняли участие более 700 респондентов, совершивших путешествие в 2023-2024 годах и воспользовавшихся соответствующими онлайн-сервисами. Опрос проходил с 29 по 30 июля 2024 года.
https://ria.ru/20240822/t-bank-1967706719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости - туризм, технологии, мобильные приложения, банки, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Россия, Новости - Туризм, Технологии, мобильные приложения, Банки, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В тройку лидеров российских приложений для путешествий по уровню удовлетворенности работы сервиса вошли "Путешествия в Т-Банке", "Отелло" и "Альфа-Трэвел", таковы данные исследования информационного аналитического агентства TelecomDaily.
Сервис "Путешествия в Т-Банке" набрал 4,56 балла из 5, "Отелло" - 4,54 балла, а "Альфа-Трэвел" - 4,52 балла.
При этом наиболее популярными сервисами российские пользователи назвали "Яндекс Путешествия" (47,1% опрошенных воспользовались, 27,9% получили результат), "Суточно.ру" (40,3% и 26,1%, соответственно) и "Туту.ру
" (38,9% и 20,9%).
Сначала респонденты выбрали сервисы, которые чаще всего использовали при планировании поездки. Далее они уточняли, с помощью какого сервиса удалось достичь результата (купить билет, забронировать проживание и так далее).
ИАА TelecomDaily провело интернет-опрос, направленный на изучение российского рынка сервисов для организации путешествий (TravelTech). Всего в нем приняли участие более 700 респондентов, совершивших путешествие в 2023-2024 годах и воспользовавшихся соответствующими онлайн-сервисами.
Опрос проходил с 29 по 30 июля 2024 года.