https://ria.ru/20241003/prilozhenie-1976169471.html

Названы самые удобные приложения для путешествий в России

Названы самые удобные приложения для путешествий в России - РИА Новости, 03.10.2024

Названы самые удобные приложения для путешествий в России

В тройку лидеров российских приложений для путешествий по уровню удовлетворенности работы сервиса вошли "Путешествия в Т-Банке", "Отелло" и "Альфа-Трэвел",... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:50

2024-10-03T14:50

2024-10-03T14:50

россия

новости - туризм

технологии

мобильные приложения

банки

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В тройку лидеров российских приложений для путешествий по уровню удовлетворенности работы сервиса вошли "Путешествия в Т-Банке", "Отелло" и "Альфа-Трэвел", таковы данные исследования информационного аналитического агентства TelecomDaily. Сервис "Путешествия в Т-Банке" набрал 4,56 балла из 5, "Отелло" - 4,54 балла, а "Альфа-Трэвел" - 4,52 балла. При этом наиболее популярными сервисами российские пользователи назвали "Яндекс Путешествия" (47,1% опрошенных воспользовались, 27,9% получили результат), "Суточно.ру" (40,3% и 26,1%, соответственно) и "Туту.ру" (38,9% и 20,9%). Сначала респонденты выбрали сервисы, которые чаще всего использовали при планировании поездки. Далее они уточняли, с помощью какого сервиса удалось достичь результата (купить билет, забронировать проживание и так далее). ИАА TelecomDaily провело интернет-опрос, направленный на изучение российского рынка сервисов для организации путешествий (TravelTech). Всего в нем приняли участие более 700 респондентов, совершивших путешествие в 2023-2024 годах и воспользовавшихся соответствующими онлайн-сервисами. Опрос проходил с 29 по 30 июля 2024 года.

https://ria.ru/20240822/t-bank-1967706719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, новости - туризм, технологии, мобильные приложения, банки, т-банк (ао «тинькофф банк»)