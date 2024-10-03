https://ria.ru/20241003/prilozhenie-1976083337.html
Ростех разработал приложение для командной работы
Ростех разработал приложение для командной работы - РИА Новости, 03.10.2024
Ростех разработал приложение для командной работы
Компания "РТ-Техприемка" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработала веб-приложение для командной работы "Онлайн-доска", которое является российским аналогом... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:09
2024-10-03T09:09
2024-10-03T10:24
технологии
ростех
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Компания "РТ-Техприемка" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработала веб-приложение для командной работы "Онлайн-доска", которое является российским аналогом Miro, рассказали РИА Новости в корпорации. "Компания "РТ-Техприемка" Госкорпорации Ростех разработала веб-приложение "Онлайн-доска" – аналог зарубежного продукта Miro. Платформа позволяет организовать командную работу в реальном времени и визуализировать различную информацию на одном экране. Программа адаптирована для использования на мобильных устройствах", - отметили в корпорации. Отечественный сервис является виртуальным визуальным пространством по разработке проектов, стратегий, планирования рабочей недели и визуализации схем. Действия пользователей отображаются на платформе в реальном времени, таким образом можно работать в команде при решении сложных задач удаленно. В веб-приложении можно создавать фигуры и текст, хранить файлы разных форматов и даже проводить презентации. "Онлайн-доска" призвана импортозаместить зарубежную платформу Miro, предоставив аналогичный функционал. Ожидается, что приложение займет ту же нишу и будет широко востребовано. Мы уже выпустили первую версию нашей платформы, которая прошла успешное тестирование. Это удобный инструмент для визуализации идей, планирования проектов и организации командной работы в реальном времени", – добавил генеральный директор "РТ-Техприемка" Владлен Шорин, чьи слова приводятся пресс-службой. "Онлайн-доска" уже доступна для использования на различных гаджетах: компьютерах, планшетах и смартфонах. Веб-приложение простое в использовании. Интерфейс сайта не нагружен лишними деталями, поэтому пользователям удобно и комфортно использовать его даже на начальном этапе. "Платформа выложена в свободный доступ для тестирования пользователями. Предусмотрена корпоративная версия программы (Enterprise), которая может поставляться компаниям для организации внутреннего закрытого пространства совместной работы", - заключили в корпорации.
https://ria.ru/20240401/rostekh-1937075775.html
https://ria.ru/20240802/rosteh-1963603078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ростех
Ростех разработал приложение для командной работы
"РТ-Техприемка" разработала приложение для командной работы "Онлайн-доска"
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Компания "РТ-Техприемка" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработала веб-приложение для командной работы "Онлайн-доска", которое является российским аналогом Miro, рассказали РИА Новости в корпорации.
"Компания "РТ-Техприемка" Госкорпорации Ростех разработала веб-приложение "Онлайн-доска" – аналог зарубежного продукта Miro. Платформа позволяет организовать командную работу в реальном времени и визуализировать различную информацию на одном экране. Программа адаптирована для использования на мобильных устройствах", - отметили в корпорации.
Отечественный сервис является виртуальным визуальным пространством по разработке проектов, стратегий, планирования рабочей недели и визуализации схем. Действия пользователей отображаются на платформе в реальном времени, таким образом можно работать в команде при решении сложных задач удаленно. В веб-приложении можно создавать фигуры и текст, хранить файлы разных форматов и даже проводить презентации.
"Онлайн-доска" призвана импортозаместить зарубежную платформу Miro, предоставив аналогичный функционал. Ожидается, что приложение займет ту же нишу и будет широко востребовано. Мы уже выпустили первую версию нашей платформы, которая прошла успешное тестирование. Это удобный инструмент для визуализации идей, планирования проектов и организации командной работы в реальном времени", – добавил генеральный директор "РТ-Техприемка" Владлен Шорин, чьи слова приводятся пресс-службой.
"Онлайн-доска" уже доступна для использования на различных гаджетах: компьютерах, планшетах и смартфонах.
Веб-приложение простое в использовании. Интерфейс сайта не нагружен лишними деталями, поэтому пользователям удобно и комфортно использовать его даже на начальном этапе.
"Платформа выложена в свободный доступ для тестирования пользователями. Предусмотрена корпоративная версия программы (Enterprise), которая может поставляться компаниям для организации внутреннего закрытого пространства совместной работы", - заключили в корпорации.