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Россия регулярно направляет ООН данные о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024
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06:30 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/prestupleniya_vsu-1976073847.html
Россия регулярно направляет ООН данные о преступлениях ВСУ
Россия регулярно направляет ООН данные о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024
Россия регулярно направляет ООН данные о преступлениях ВСУ
МИД России регулярно направляет Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) данные о преступлениях ВСУ, в том числе в отношении российских... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T06:30
2024-10-03T06:30
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. МИД России регулярно направляет Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) данные о преступлениях ВСУ, в том числе в отношении российских военнопленных, но в своем большинстве агентство эти данные игнорировало, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее УВКПЧ опубликовало периодический доклад ситуации на Украине с 1 июня по 31 августа 2024 года. В нем говорится, что более половины опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам и что Киев продолжает давление на УПЦ и ее священников. "УВКПЧ и ранее располагало большим объемом данных, которые им регулярно направлялись и направляются подразделениями российского МИД на основании расследований, проводимых нашими следственными органами в отношении преступлений киевских боевиков, в том числе и по отношению к пленным, но в своем большинстве в ведомстве эти данные попросту игнорировались", - сказал Мирошник. Он отметил, что Киев уже на протяжении десяти лет системно издевается над военнопленными и захваченными гражданскими лицами. "Эта информация не являлась тайной, ее просто целенаправленно игнорировали, стараясь обелить киевский режим", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20241003/sudzha-1976067421.html
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россия, украина, киев, родион мирошник, оон, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Киев, Родион Мирошник, ООН, Вооруженные силы Украины, В мире
Россия регулярно направляет ООН данные о преступлениях ВСУ

Мирошник: Москва регулярно направляет ООН данные о преступлениях ВСУ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. МИД России регулярно направляет Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) данные о преступлениях ВСУ, в том числе в отношении российских военнопленных, но в своем большинстве агентство эти данные игнорировало, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее УВКПЧ опубликовало периодический доклад ситуации на Украине с 1 июня по 31 августа 2024 года. В нем говорится, что более половины опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам и что Киев продолжает давление на УПЦ и ее священников.
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"УВКПЧ и ранее располагало большим объемом данных, которые им регулярно направлялись и направляются подразделениями российского МИД на основании расследований, проводимых нашими следственными органами в отношении преступлений киевских боевиков, в том числе и по отношению к пленным, но в своем большинстве в ведомстве эти данные попросту игнорировались", - сказал Мирошник.
Он отметил, что Киев уже на протяжении десяти лет системно издевается над военнопленными и захваченными гражданскими лицами.
"Эта информация не являлась тайной, ее просто целенаправленно игнорировали, стараясь обелить киевский режим", - заключил дипломат.
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РоссияУкраинаКиевРодион МирошникООНВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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