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Пожар в ИК-10 в Екатеринбурге потушили - РИА Новости, 03.10.2024
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17:39 03.10.2024 (обновлено: 17:40 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/pozhar-1976228181.html
Пожар в ИК-10 в Екатеринбурге потушили
Пожар в ИК-10 в Екатеринбурге потушили - РИА Новости, 03.10.2024
Пожар в ИК-10 в Екатеринбурге потушили
Пожар на территории исправительной колонии в Екатеринбурге локализован и ликвидирован на 400 квадратных метрах, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:39
2024-10-03T17:40
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Пожар на территории исправительной колонии в Екатеринбурге локализован и ликвидирован на 400 квадратных метрах, сообщает региональный главк МЧС. Ранее РИА Новости в пресс-службе свердловского главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что в ИК-10 загорелась кровля, пострадавших нет. "В 19.18 (17.18 мск) пожар был локализован на площади 400 квадратных метров, в 19.23 (17.23 мск) открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении. Уточняется, что на тушении возгорания кровли административного здания на территории исправительной колонии задействованы были 14 единиц спецтехники, 46 человек личного состава.
https://ria.ru/20241003/khabarovsk-1976075203.html
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975611381.html
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Пожар в ИК-10 в Екатеринбурге потушили

Пожар в ИК-10 в Екатеринбурге ликвидировали на 400 квадратах

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Пожар на территории исправительной колонии в Екатеринбурге локализован и ликвидирован на 400 квадратных метрах, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее РИА Новости в пресс-службе свердловского главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что в ИК-10 загорелась кровля, пострадавших нет.
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"В 19.18 (17.18 мск) пожар был локализован на площади 400 квадратных метров, в 19.23 (17.23 мск) открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на тушении возгорания кровли административного здания на территории исправительной колонии задействованы были 14 единиц спецтехники, 46 человек личного состава.
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ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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