https://ria.ru/20241003/pozhar-1976217978.html
В Екатеринбурге на территории колонии произошел пожар
В Екатеринбурге на территории колонии произошел пожар - РИА Новости, 03.10.2024
В Екатеринбурге на территории колонии произошел пожар
Кровля здания загорелась на площади порядка 400 квадратных метров на территории исправительной колонии в Екатеринбурге, информация о пострадавших уточняется,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:07
2024-10-03T17:07
2024-10-03T17:32
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976219073_0:203:958:742_1920x0_80_0_0_39efcedb4ba9e57c122deb02c449dba9.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Кровля здания загорелась на площади порядка 400 квадратных метров на территории исправительной колонии в Екатеринбурге, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит горение кровли здания на площади 400 квадратных метров в исправительной колонии в Екатеринбурге", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место происшествия уже прибыли дежурные подразделения спасателей. Решается вопрос об эвакуации заключенных.
https://ria.ru/20241003/dnr-1976199634.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976219073_0:23:958:742_1920x0_80_0_0_b1a250bf6a3e6b3db8d3f97e4f3808a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге на территории колонии произошел пожар
В Екатеринбурге загорелась кровля здания на территории колонии