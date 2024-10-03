https://ria.ru/20241003/pozhar-1976217978.html

В Екатеринбурге на территории колонии произошел пожар

В Екатеринбурге на территории колонии произошел пожар - РИА Новости, 03.10.2024

В Екатеринбурге на территории колонии произошел пожар

Кровля здания загорелась на площади порядка 400 квадратных метров на территории исправительной колонии в Екатеринбурге, информация о пострадавших уточняется,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:07

2024-10-03T17:07

2024-10-03T17:32

происшествия

екатеринбург

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Кровля здания загорелась на площади порядка 400 квадратных метров на территории исправительной колонии в Екатеринбурге, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит горение кровли здания на площади 400 квадратных метров в исправительной колонии в Екатеринбурге", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место происшествия уже прибыли дежурные подразделения спасателей. Решается вопрос об эвакуации заключенных.

https://ria.ru/20241003/dnr-1976199634.html

екатеринбург

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург