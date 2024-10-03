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Система пожаротушения в Театре музкомедии Хабаровска не сработала - РИА Новости, 03.10.2024
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13:40 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/pozhar-1976143770.html
Система пожаротушения в Театре музкомедии Хабаровска не сработала
Система пожаротушения в Театре музкомедии Хабаровска не сработала - РИА Новости, 03.10.2024
Система пожаротушения в Театре музкомедии Хабаровска не сработала
Система пожаротушения не сработала при возникновении пожара в Театре музкомедии Хабаровска, сообщил и.о. руководителя ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Иван... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:40
2024-10-03T13:40
происшествия
россия
хабаровск
хабаровский край
дмитрий демешин
александр бастрыкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Система пожаротушения не сработала при возникновении пожара в Театре музкомедии Хабаровска, сообщил и.о. руководителя ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Иван Колонтай. Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров, обрушились фасад и наружная стена, в здании были слышны несколько взрывов - сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. По данным краевого главка МЧС, еще шесть баллонов (два газовых и четыре кислородных) успели извлечь из загоревшегося здания. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле. Жертв нет, один человек пострадал. Открытое горение ликвидировано. Власти сообщают о перебоях в работе сотовых сетей в центре города, так как на крыше здания расположены базовые станции всех операторов связи. "Пожар распространился в результате взрыва газовых балонов и сильной ветровой нагрузки. Здание изначально не было обесточено, было обесточено позже. Большое количество горючих строительных материалов - внутренняя и наружная отделка здания. Не сработала система противопожарной защиты здания, автоматического пожаротушения и пожарный занавес на сцене", - сказал на заседании оперштаба Колонтай. Также он сообщил, что из-за обрушения строительных конструкций личный состав значительное время не мог работать внутри здания, а мог зайти только с тыльной стороны, где производилась уже защита высотного здания. Расследуется дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Кроме того, проводится проверка действий уполномоченных должностных лиц по статье 293 УК РФ (халатность). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования и обстоятельствах пожара.
https://ria.ru/20241003/khabarovsk-1976138124.html
https://ria.ru/20241002/teatr-1975947596.html
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происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край, дмитрий демешин, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Хабаровск, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Александр Бастрыкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Система пожаротушения в Театре музкомедии Хабаровска не сработала

При пожаре в Театре музкомедии Хабаровска не сработала система пожаротушения

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюТушение пожара в театре музкомедии Хабаровска
Тушение пожара в театре музкомедии Хабаровска - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Тушение пожара в театре музкомедии Хабаровска
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ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Система пожаротушения не сработала при возникновении пожара в Театре музкомедии Хабаровска, сообщил и.о. руководителя ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Иван Колонтай.
Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров, обрушились фасад и наружная стена, в здании были слышны несколько взрывов - сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. По данным краевого главка МЧС, еще шесть баллонов (два газовых и четыре кислородных) успели извлечь из загоревшегося здания. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле. Жертв нет, один человек пострадал. Открытое горение ликвидировано. Власти сообщают о перебоях в работе сотовых сетей в центре города, так как на крыше здания расположены базовые станции всех операторов связи.
Тушение пожара в музыкальном театре в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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"Пожар распространился в результате взрыва газовых балонов и сильной ветровой нагрузки. Здание изначально не было обесточено, было обесточено позже. Большое количество горючих строительных материалов - внутренняя и наружная отделка здания. Не сработала система противопожарной защиты здания, автоматического пожаротушения и пожарный занавес на сцене", - сказал на заседании оперштаба Колонтай.
Также он сообщил, что из-за обрушения строительных конструкций личный состав значительное время не мог работать внутри здания, а мог зайти только с тыльной стороны, где производилась уже защита высотного здания.
Расследуется дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Кроме того, проводится проверка действий уполномоченных должностных лиц по статье 293 УК РФ (халатность). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования и обстоятельствах пожара.
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ПроисшествияРоссияХабаровскХабаровский крайДмитрий ДемешинАлександр БастрыкинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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