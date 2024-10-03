https://ria.ru/20241003/pozhar-1976096786.html

В театре в Хабаровске ликвидировали открытое горение

В театре в Хабаровске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 03.10.2024

В театре в Хабаровске ликвидировали открытое горение

Открытое горение в здании театра в Хабаровске ликвидировано, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:21

2024-10-03T10:21

2024-10-03T10:21

происшествия

хабаровск

россия

дмитрий демешин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Открытое горение в здании театра в Хабаровске ликвидировано, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Площадь пожара выросла с 1 до 4 тысяч "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, в здании были слышны несколько взрывов, по уточненным данным краевого главка МЧС, шесть баллонов - два газовых и четыре кислородных - было эвакуировано. Дорогу возле театра перекрыли, объезд организован по пересекающим улицам. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле, прибыл на место. Жертв нет. Трое человек самостоятельно эвакуировались, из них одна женщина госпитализирована. "Открытое горение в здании театра в Хабаровске ликвидировано", - говорится в сообщении.

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хабаровск

россия

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Пожар в театре музыкальной комедии в Хабаровске Кадры тушения пожара в театре музыкальной комедии в Хабаровске от МЧС. 2024-10-03T10:21 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, хабаровск, россия, дмитрий демешин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)