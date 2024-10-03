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В театре в Хабаровске ликвидировали открытое горение
В театре в Хабаровске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 03.10.2024
В театре в Хабаровске ликвидировали открытое горение
Открытое горение в здании театра в Хабаровске ликвидировано, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:21
2024-10-03T10:21
2024-10-03T10:21
происшествия
хабаровск
россия
дмитрий демешин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Открытое горение в здании театра в Хабаровске ликвидировано, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Площадь пожара выросла с 1 до 4 тысяч "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, в здании были слышны несколько взрывов, по уточненным данным краевого главка МЧС, шесть баллонов - два газовых и четыре кислородных - было эвакуировано. Дорогу возле театра перекрыли, объезд организован по пересекающим улицам. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле, прибыл на место. Жертв нет. Трое человек самостоятельно эвакуировались, из них одна женщина госпитализирована. "Открытое горение в здании театра в Хабаровске ликвидировано", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241003/belgorod-1976093128.html
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РИА Новости
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Пожар в театре музыкальной комедии в Хабаровске
Кадры тушения пожара в театре музыкальной комедии в Хабаровске от МЧС.
2024-10-03T10:21
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PT2M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, хабаровск, россия, дмитрий демешин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Россия, Дмитрий Демешин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В театре в Хабаровске ликвидировали открытое горение
В театре музыкальной комедии в Хабаровске ликвидировали открытое горение