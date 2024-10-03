https://ria.ru/20241003/pozhar-1976077416.html

В горящем в Хабаровске театре обрушилась сцена

В горящем в Хабаровске театре обрушилась сцена - РИА Новости, 03.10.2024

В горящем в Хабаровске театре обрушилась сцена

В театре музыкальной комедии в Хабаровске во время пожара обрушилась сцена, заявил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T07:53

2024-10-03T07:53

2024-10-03T11:18

хабаровск

россия

дмитрий демешин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 3 окт — РИА Новости. В театре музыкальной комедии в Хабаровске во время пожара обрушилась сцена, заявил губернатор Дмитрий Демешин."Идет интенсивное горение сцены внутри здания, сцена обрушилась, там люди работают, сил и средств нам достаточно", — сообщил один пожарный главе региона в видео, которое он разместил в своем Telegram-канале.Перед этим представитель пожарного главка МЧС доложил губернатору, что предварительно причиной возгорания стали ремонтные работы.Демешин поручил разобраться, как обеспечивалась безопасность при проведении строительных работ на объекте."Почему не поступали заявки в госпожнадзор? Почему не проверяли пожарные, как осуществляются работы? <...> Мы выделили деньги из краевого бюджета, чтобы восстановить крышу, а вместо этого, получается, убили знаковый и важнейший объект. <...> Нам бы хоть основной корпус, я не говорю про то, что выгорит, нам бы чтобы основные бетонные конструкции не были разломаны. Понятно, что пристройка, уже пошло обрушение, она под снос, все. Очень плохо, очень стыдно", — сказал глава области. Он подчеркнул, что театр восстановят, назвав его важнейшим объектом для региона.Как заявил Демешин, находясь на месте пожара, он лично будет просить правоохранительные органы дать правовую оценку происшествию. Минкультуры региона перед этим сообщило, что капитальный ремонт крыши театра начался 3 сентября. Проектом были предусмотрены демонтажные работы кровельных конструкций, устройство нового покрытия, водосточных и парапетных воронок. В ведомстве отметили, что на капремонт выделили 36,4 миллиона рублей. Работы планировалось завершить в конце 2024 года. Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Площадь пожара составила четыре тысячи "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, в здании прогремело несколько взрывов. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора. Возгорание локализовали. Жертв нет. Три человека самостоятельно эвакуировались, из них одну женщину госпитализировали.СУ СК региона сообщило, что расследуется дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. Также, на месте задержали мигрантов, участвовавших в проведении работ. Следствие инициировало проверку по факту организации незаконной миграции. Кроме того, проводится проверка действий уполномоченных должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности.

https://ria.ru/20241002/mchs-1975951908.html

https://ria.ru/20240930/pozhar-1975574391.html

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Пожар в театре музыкальной комедии в Хабаровске Кадры тушения пожара в театре музыкальной комедии в Хабаровске от МЧС. 2024-10-03T07:53 true PT2M20S

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хабаровск, россия, дмитрий демешин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)