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Из-за пожара в театре в Хабаровске возбудили уголовное дело - РИА Новости, 03.10.2024
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06:52 03.10.2024 (обновлено: 09:34 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/pozhar-1976074235.html
Из-за пожара в театре в Хабаровске возбудили уголовное дело
Из-за пожара в театре в Хабаровске возбудили уголовное дело - РИА Новости, 03.10.2024
Из-за пожара в театре в Хабаровске возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено из-за нарушений правил безопасности при ведении строительных работ после пожара в театре музыкальной комедии в Хабаровске, сообщили... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T06:52
2024-10-03T09:34
россия
хабаровский край
хабаровск
дмитрий демешин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за нарушений правил безопасности при ведении строительных работ после пожара в театре музыкальной комедии в Хабаровске, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО. Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Площадь пожара выросла с 1 до 4 тысяч "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, в здании были слышны несколько взрывов, по уточненным данным краевого главка МЧС, шесть баллонов - два газовых и четыре кислородных - было эвакуировано. Дорогу возле театра перекрыли, объезд организован по пересекающим улицам. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле, прибыл на место. Жертв нет. Трое человек самостоятельно эвакуировались, из них одна женщина госпитализирована. Пожар локализован. "Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)", - сообщила представитель следственного управления. Она рассказала, что на месте происшествия работает следственная группа с участием сотрудников отдела криминалистики следственного управления. "На месте оперативными сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержаны мигранты, по имеющимся данным, участвовавшие в проведении работ. Следствием инициировано проведение проверки по факту организации незаконной миграции по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Кроме того, проводится проверка действий уполномоченных должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщила также представитель СУСК региона.
https://ria.ru/20241002/pozhar-1975988592.html
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хабаровский край
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россия, хабаровский край, хабаровск, дмитрий демешин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Хабаровский край, Хабаровск, Дмитрий Демешин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Из-за пожара в театре в Хабаровске возбудили уголовное дело

После пожара в театре Хабаровска возбудили дело из-за нарушений в строительстве

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюТушение пожара в театре музкомедии Хабаровска
Тушение пожара в театре музкомедии Хабаровска - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Тушение пожара в театре музкомедии Хабаровска
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ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за нарушений правил безопасности при ведении строительных работ после пожара в театре музыкальной комедии в Хабаровске, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Площадь пожара выросла с 1 до 4 тысяч "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, в здании были слышны несколько взрывов, по уточненным данным краевого главка МЧС, шесть баллонов - два газовых и четыре кислородных - было эвакуировано. Дорогу возле театра перекрыли, объезд организован по пересекающим улицам. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле, прибыл на место. Жертв нет. Трое человек самостоятельно эвакуировались, из них одна женщина госпитализирована. Пожар локализован.
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"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)", - сообщила представитель следственного управления.
Она рассказала, что на месте происшествия работает следственная группа с участием сотрудников отдела криминалистики следственного управления.
"На месте оперативными сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержаны мигранты, по имеющимся данным, участвовавшие в проведении работ. Следствием инициировано проведение проверки по факту организации незаконной миграции по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Кроме того, проводится проверка действий уполномоченных должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщила также представитель СУСК региона.
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РоссияХабаровский крайХабаровскДмитрий ДемешинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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