https://ria.ru/20241003/pozhar-1976074235.html

Из-за пожара в театре в Хабаровске возбудили уголовное дело

Из-за пожара в театре в Хабаровске возбудили уголовное дело - РИА Новости, 03.10.2024

Из-за пожара в театре в Хабаровске возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено из-за нарушений правил безопасности при ведении строительных работ после пожара в театре музыкальной комедии в Хабаровске, сообщили... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T06:52

2024-10-03T06:52

2024-10-03T09:34

россия

хабаровский край

хабаровск

дмитрий демешин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за нарушений правил безопасности при ведении строительных работ после пожара в театре музыкальной комедии в Хабаровске, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО. Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Площадь пожара выросла с 1 до 4 тысяч "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, в здании были слышны несколько взрывов, по уточненным данным краевого главка МЧС, шесть баллонов - два газовых и четыре кислородных - было эвакуировано. Дорогу возле театра перекрыли, объезд организован по пересекающим улицам. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле, прибыл на место. Жертв нет. Трое человек самостоятельно эвакуировались, из них одна женщина госпитализирована. Пожар локализован. "Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)", - сообщила представитель следственного управления. Она рассказала, что на месте происшествия работает следственная группа с участием сотрудников отдела криминалистики следственного управления. "На месте оперативными сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержаны мигранты, по имеющимся данным, участвовавшие в проведении работ. Следствием инициировано проведение проверки по факту организации незаконной миграции по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Кроме того, проводится проверка действий уполномоченных должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщила также представитель СУСК региона.

https://ria.ru/20241002/pozhar-1975988592.html

https://ria.ru/20240930/krasnodar-1975599349.html

россия

хабаровский край

хабаровск

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россия, хабаровский край, хабаровск, дмитрий демешин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)