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Пожар в театре музыкальной комедии в Хабаровске локализовали - РИА Новости, 03.10.2024
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05:58 03.10.2024 (обновлено: 06:19 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/pozhar-1976072533.html
Пожар в театре музыкальной комедии в Хабаровске локализовали
Пожар в театре музыкальной комедии в Хабаровске локализовали - РИА Новости, 03.10.2024
Пожар в театре музыкальной комедии в Хабаровске локализовали
Пожар в театре музкомедии Хабаровска локализован на 4 тысячах "квадратов", одна женщина госпитализирована, сообщает МЧС России. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T05:58
2024-10-03T06:19
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий демешин
хабаровский край
россия
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ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Пожар в театре музкомедии Хабаровска локализован на 4 тысячах "квадратов", одна женщина госпитализирована, сообщает МЧС России.Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Площадь пожара выросла с 1 до 4 тысяч "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, в здании были слышны несколько взрывов, по уточненным данным краевого главка МЧС, шесть баллонов - два газовых и четыре кислородных - было эвакуировано. Дорогу возле театра перекрыли, объезд организован по пересекающим улицам. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле, прибыл на место. Жертв нет. Трое человек самостоятельно эвакуировались. СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО начата проверка по уголовной статье о нарушении требований пожарной безопасности. Также проверку организовала прокуратура Центрального района Хабаровска."Пожар в Хабаровске локализован на 4 тысячах "квадратов"... Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали. Причину пожара установят эксперты МЧС России", - говорится в сообщении.Предварительно пожарные назвали причину возгорания - ремонтные работы. Ранее минкультуры региона информировало, что капитальный ремонт крыши театра начался 3 сентября. Проектом были предусмотрены демонтажные работы кровельных конструкций, устройство нового покрытия, водосточных и парапетных воронок. В ведомстве отметили, что на капремонт по поручению тогда еще врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина было выделено 36,4 миллиона рублей. Работы планировалось завершить в конце 2024 года.Как заявил глава региона, находясь на месте пожара, он лично будет просить правоохранительные органы дать правовую оценку происшествию. Кроме того, губернатор сообщил, что объект будет восстанавливаться.
https://ria.ru/20241003/teatr-1976068748.html
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хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий демешин, хабаровский край, россия
Хабаровск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дмитрий Демешин, Хабаровский край, Россия
Пожар в театре музыкальной комедии в Хабаровске локализовали

Пожар в театре в Хабаровске локализовали на четырех тысячах "квадратах"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Пожар в театре музкомедии Хабаровска локализован на 4 тысячах "квадратов", одна женщина госпитализирована, сообщает МЧС России.
Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Площадь пожара выросла с 1 до 4 тысяч "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, в здании были слышны несколько взрывов, по уточненным данным краевого главка МЧС, шесть баллонов - два газовых и четыре кислородных - было эвакуировано. Дорогу возле театра перекрыли, объезд организован по пересекающим улицам. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле, прибыл на место. Жертв нет. Трое человек самостоятельно эвакуировались. СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО начата проверка по уголовной статье о нарушении требований пожарной безопасности. Также проверку организовала прокуратура Центрального района Хабаровска.
Тушение пожара в театре музкомедии Хабаровска - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В театре в Хабаровске в момент начала пожара находились три человека
Вчера, 04:01
"Пожар в Хабаровске локализован на 4 тысячах "квадратов"... Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали. Причину пожара установят эксперты МЧС России", - говорится в сообщении.
Предварительно пожарные назвали причину возгорания - ремонтные работы. Ранее минкультуры региона информировало, что капитальный ремонт крыши театра начался 3 сентября. Проектом были предусмотрены демонтажные работы кровельных конструкций, устройство нового покрытия, водосточных и парапетных воронок. В ведомстве отметили, что на капремонт по поручению тогда еще врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина было выделено 36,4 миллиона рублей. Работы планировалось завершить в конце 2024 года.
Как заявил глава региона, находясь на месте пожара, он лично будет просить правоохранительные органы дать правовую оценку происшествию. Кроме того, губернатор сообщил, что объект будет восстанавливаться.
Эвакуация людей из здания театра музкомедии в Екатеринбурге, где произошло возгорание - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Труппа театра в Екатеринбурге, где случился пожар, находится на гастролях
2 октября, 16:31
 
ХабаровскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий ДемешинХабаровский крайРоссия
 
 
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