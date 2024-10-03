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В загоревшемся в Хабаровске театре прогремел взрыв, обрушилась стена
В загоревшемся в Хабаровске театре прогремел взрыв, обрушилась стена - РИА Новости, 03.10.2024
В загоревшемся в Хабаровске театре прогремел взрыв, обрушилась стена
Площадь пожара в театре в Хабаровске выросла в четыре раза, обрушились фасад и наружная стена, в здании взорвались четыре баллона с газом, сообщает пресс-служба РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T04:11
2024-10-03T04:11
2024-10-03T08:30
хабаровск
россия
хабаровский край
происшествия
дмитрий демешин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Площадь пожара в театре в Хабаровске выросла в четыре раза, обрушились фасад и наружная стена, в здании взорвались четыре баллона с газом, сообщает пресс-служба МЧС России."Площадь пожара в Хабаровске увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Произошло обрушение фасада и наружной стены. При тушении пожара в здании произошел взрыв четырех баллонов с газом", — рассказали в ведомстве.По предварительным данным, пострадавших нет, три человека, находившихся в здании, успели эвакуироваться до прибытия спасателей.Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг, вспыхнули крыша и обшивка здания, позднее часть кровли обрушилась.В тушении задействованы более 60 человек и 15 единиц техники. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле.СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ".Как сообщили РИА Новости в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края, из-за пожара начались перебои в работе сотовых сетей, так как на крыше театра располагались базовые станции всех операторов связи.
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Пожар в театре музыкальной комедии в Хабаровске
Кадры тушения пожара в театре музыкальной комедии в Хабаровске от МЧС.
2024-10-03T04:11
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хабаровск, россия, хабаровский край, происшествия, дмитрий демешин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хабаровск, Россия, Хабаровский край, Происшествия, Дмитрий Демешин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В загоревшемся в Хабаровске театре прогремел взрыв, обрушилась стена
МЧС: площадь пожара в хабаровском театре выросла до четырех тысяч кв. м.
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Площадь пожара в театре в Хабаровске выросла в четыре раза, обрушились фасад и наружная стена, в здании взорвались четыре баллона с газом, сообщает пресс-служба МЧС России.
«
"Площадь пожара в Хабаровске увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Произошло обрушение фасада и наружной стены. При тушении пожара в здании произошел взрыв четырех баллонов с газом", — рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, пострадавших нет, три человека, находившихся в здании, успели эвакуироваться до прибытия спасателей.
Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг, вспыхнули крыша и обшивка здания, позднее часть кровли обрушилась.
В тушении задействованы более 60 человек и 15 единиц техники. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина
, он лично держит ситуацию на контроле.
СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ".
Как сообщили РИА Новости в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края, из-за пожара начались перебои в работе сотовых сетей, так как на крыше театра располагались базовые станции всех операторов связи.