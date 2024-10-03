https://ria.ru/20241003/pozdravlenie-1976063432.html

Белоусов поздравил военных, освобождавших Верхнекаменское в ДНР

Белоусов поздравил военных, освобождавших Верхнекаменское в ДНР - РИА Новости, 03.10.2024

Белоусов поздравил военных, освобождавших Верхнекаменское в ДНР

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T00:53

2024-10-03T00:53

2024-10-03T00:53

специальная военная операция на украине

андрей белоусов

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады "Лисичанской" имени Матвея Ивановича Платова, которая выполняет задачи на одном из самых ответственных участков СВО и в результате действий которой был освобожден населенный пункт Верхнекаменское в ДНР, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства. Накануне в Минобороны сообщали, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в ДНР. "В упорных боях с противником на северском направлении воины-гвардейцы, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле. В результате ваших решительных действий освобожден населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Эта победа продолжает героический путь бригады и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества", - говорится в сообщении. Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России, надёжно обеспечивая её безопасность.

https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975710200.html

https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975691840.html

донецкая народная республика

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андрей белоусов, донецкая народная республика, россия