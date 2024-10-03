Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил военных, освобождавших Верхнекаменское в ДНР - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:53 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/pozdravlenie-1976063432.html
Белоусов поздравил военных, освобождавших Верхнекаменское в ДНР
Белоусов поздравил военных, освобождавших Верхнекаменское в ДНР - РИА Новости, 03.10.2024
Белоусов поздравил военных, освобождавших Верхнекаменское в ДНР
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T00:53
2024-10-03T00:53
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
донецкая народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500547_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_0d1b049e1b2175a6d01a32b5fb86e9be.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады "Лисичанской" имени Матвея Ивановича Платова, которая выполняет задачи на одном из самых ответственных участков СВО и в результате действий которой был освобожден населенный пункт Верхнекаменское в ДНР, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства. Накануне в Минобороны сообщали, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в ДНР. "В упорных боях с противником на северском направлении воины-гвардейцы, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле. В результате ваших решительных действий освобожден населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Эта победа продолжает героический путь бригады и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества", - говорится в сообщении. Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России, надёжно обеспечивая её безопасность.
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975710200.html
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975691840.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500547_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b5ec5898fddc519a510195fd917f710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей белоусов, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Донецкая Народная Республика, Россия
Белоусов поздравил военных, освобождавших Верхнекаменское в ДНР

Белоусов поздравил бойцов ВС России, освобождавших Верхнекаменское в ДНР

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады "Лисичанской" имени Матвея Ивановича Платова, которая выполняет задачи на одном из самых ответственных участков СВО и в результате действий которой был освобожден населенный пункт Верхнекаменское в ДНР, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Накануне в Минобороны сообщали, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в ДНР.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
На Красноармейском направлении за сентябрь освободили 12 населенных пунктов
1 октября, 13:13
"В упорных боях с противником на северском направлении воины-гвардейцы, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле. В результате ваших решительных действий освобожден населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Эта победа продолжает героический путь бригады и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества", - говорится в сообщении.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России, надёжно обеспечивая её безопасность.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Российские войска освободили Крутой Яр в ДНР
1 октября, 12:04
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей БелоусовДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала