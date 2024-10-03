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Белоусов поздравил военных, освобождавших Верхнекаменское в ДНР
Белоусов поздравил военных, освобождавших Верхнекаменское в ДНР - РИА Новости, 03.10.2024
Белоусов поздравил военных, освобождавших Верхнекаменское в ДНР
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T00:53
2024-10-03T00:53
2024-10-03T00:53
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады "Лисичанской" имени Матвея Ивановича Платова, которая выполняет задачи на одном из самых ответственных участков СВО и в результате действий которой был освобожден населенный пункт Верхнекаменское в ДНР, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства. Накануне в Минобороны сообщали, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в ДНР. "В упорных боях с противником на северском направлении воины-гвардейцы, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле. В результате ваших решительных действий освобожден населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Эта победа продолжает героический путь бригады и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества", - говорится в сообщении. Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России, надёжно обеспечивая её безопасность.
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975710200.html
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андрей белоусов, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Донецкая Народная Республика, Россия
Белоусов поздравил военных, освобождавших Верхнекаменское в ДНР
Белоусов поздравил бойцов ВС России, освобождавших Верхнекаменское в ДНР