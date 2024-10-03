https://ria.ru/20241003/posolstvo-1976257860.html
Посольство России в Хельсинки объяснило причину вызова полиции в дипмиссию
Посольство России в Хельсинки объяснило причину вызова полиции в дипмиссию - РИА Новости, 03.10.2024
Посольство России в Хельсинки объяснило причину вызова полиции в дипмиссию
Посольство РФ в Хельсинки запросило у полиции проведение проверки территории после звонка с сообщением о минировании, угроза оказалась ложной, сообщили РИА... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:14
2024-10-03T20:14
2024-10-03T20:28
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Хельсинки запросило у полиции проведение проверки территории после звонка с сообщением о минировании, угроза оказалась ложной, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Третьего октября в посольство поступил телефонный звонок с сообщением о минировании. Финская полиция оперативно отреагировала на нашу просьбу о проведении соответствующей проверки. По итогам осмотра прилегающей территории диппредставительства выяснилось, что угроза была ложной. Это далеко не первый такой случай, к сожалению, подобные провокации уже стали печальной рутиной", - заявили в дипмиссии.Посольство отметило, что находится в тесном контакте с правоохранительными органами Финляндии."Отмечаем конструктивное взаимодействие с компетентными финскими ведомствами, включая МИД Финляндии, по обеспечению безопасности нашего диппредставительства и его сотрудников", - добавили в посольстве.
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россия, в мире, хельсинки, финляндия
Россия, В мире, Хельсинки, Финляндия
Посольство России в Хельсинки объяснило причину вызова полиции в дипмиссию
Поступила ложная угроза о минировании территории посольства России в Хельсинки
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Хельсинки запросило у полиции проведение проверки территории после звонка с сообщением о минировании, угроза оказалась ложной, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Третьего октября в посольство поступил телефонный звонок с сообщением о минировании. Финская полиция оперативно отреагировала на нашу просьбу о проведении соответствующей проверки. По итогам осмотра прилегающей территории диппредставительства выяснилось, что угроза была ложной. Это далеко не первый такой случай, к сожалению, подобные провокации уже стали печальной рутиной", - заявили в дипмиссии.
Посольство отметило, что находится в тесном контакте с правоохранительными органами Финляндии
.
"Отмечаем конструктивное взаимодействие с компетентными финскими ведомствами, включая МИД Финляндии, по обеспечению безопасности нашего диппредставительства и его сотрудников", - добавили в посольстве.