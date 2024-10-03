https://ria.ru/20241003/popova-1976066852.html
В России не зафиксировали новых случаев оспы обезьян
В России не зафиксировали новых случаев оспы обезьян - РИА Новости, 03.10.2024
В России не зафиксировали новых случаев оспы обезьян
Новых случаев оспы обезьян в России нет, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T02:52
2024-10-03T02:52
2024-10-03T02:52
россия
анна попова
тедрос адханом гебрейесус
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Новых случаев оспы обезьян в России нет, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Нет, новых случаев не было",- сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В августе глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В России за все время наблюдения было выявлено лишь три случая оспы обезьян. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20241003/likhoradka-1976060538.html
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россия, анна попова, тедрос адханом гебрейесус, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз
Россия, Анна Попова, Тедрос Адханом Гебрейесус, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ
В России не зафиксировали новых случаев оспы обезьян
Глава Роспотребнадзора Попова: новых случаев оспы обезьян в России нет
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Новых случаев оспы обезьян в России нет, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Нет, новых случаев не было",- сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В августе глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
В России за все время наблюдения было выявлено лишь три случая оспы обезьян.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.