https://ria.ru/20241003/pokhischenie-1976251478.html

В Рязанской области похитили школьницу, чтобы выдать замуж

В Рязанской области похитили школьницу, чтобы выдать замуж - РИА Новости, 03.10.2024

В Рязанской области похитили школьницу, чтобы выдать замуж

Три жителя Подмосковья похитили в Рязанской области 16-летнюю местную жительницу, желая выдать ее замуж за родственника, но свадьба не состоялась: подозреваемых РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T19:16

2024-10-03T19:16

2024-10-03T19:16

происшествия

жилье

московская область (подмосковье)

рязанская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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РЯЗАНЬ, 3 окт - РИА Новости. Три жителя Подмосковья похитили в Рязанской области 16-летнюю местную жительницу, желая выдать ее замуж за родственника, но свадьба не состоялась: подозреваемых задержали, девушку вернули родителям, сообщило СУСК по региону. "Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении трех жителей Московской области 1985, 1986 и 2008 годов рождения возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней (пункты "а", "д" части 2 статьи 126 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, инцидент произошел 29 сентября в городе Рыбное Рязанской области. Подозреваемые посадили 16-летнюю девушку в автомобиль, несмотря на ее сопротивление, и увезли в Московскую область, чтобы выдать замуж за своего родственника. Следственно-оперативным путем местонахождение несовершеннолетней было установлено, ее освободили и передали родителям. Подозреваемые задержаны, в суд направлено ходатайство об их аресте, уточняет СУСК.

https://ria.ru/20240320/sud-1934405439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, московская область (подмосковье), рязанская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом