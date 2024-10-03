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В Рязанской области похитили школьницу, чтобы выдать замуж
В Рязанской области похитили школьницу, чтобы выдать замуж - РИА Новости, 03.10.2024
В Рязанской области похитили школьницу, чтобы выдать замуж
Три жителя Подмосковья похитили в Рязанской области 16-летнюю местную жительницу, желая выдать ее замуж за родственника, но свадьба не состоялась: подозреваемых РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:16
2024-10-03T19:16
2024-10-03T19:16
происшествия
жилье
московская область (подмосковье)
рязанская область
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следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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РЯЗАНЬ, 3 окт - РИА Новости. Три жителя Подмосковья похитили в Рязанской области 16-летнюю местную жительницу, желая выдать ее замуж за родственника, но свадьба не состоялась: подозреваемых задержали, девушку вернули родителям, сообщило СУСК по региону. "Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении трех жителей Московской области 1985, 1986 и 2008 годов рождения возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней (пункты "а", "д" части 2 статьи 126 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, инцидент произошел 29 сентября в городе Рыбное Рязанской области. Подозреваемые посадили 16-летнюю девушку в автомобиль, несмотря на ее сопротивление, и увезли в Московскую область, чтобы выдать замуж за своего родственника. Следственно-оперативным путем местонахождение несовершеннолетней было установлено, ее освободили и передали родителям. Подозреваемые задержаны, в суд направлено ходатайство об их аресте, уточняет СУСК.
https://ria.ru/20240320/sud-1934405439.html
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происшествия, жилье, московская область (подмосковье), рязанская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Жилье, Московская область (Подмосковье), Рязанская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Рязанской области похитили школьницу, чтобы выдать замуж
В Рязанской области задержали троих подозреваемых в похищении 16-летней девушки