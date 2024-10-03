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Четверг в Москве стал самым теплым 3 октября за все время наблюдений - РИА Новости, 03.10.2024
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22:58 03.10.2024 (обновлено: 23:08 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/pogoda-1976271589.html
Четверг в Москве стал самым теплым 3 октября за все время наблюдений
Четверг в Москве стал самым теплым 3 октября за все время наблюдений - РИА Новости, 03.10.2024
Четверг в Москве стал самым теплым 3 октября за все время наблюдений
Четверг в Москве стал самым теплым 3 октября за все время наблюдений на метеостанции ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 21,9 градуса, сообщил ведущий специалист... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T22:58
2024-10-03T23:08
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Четверг в Москве стал самым теплым 3 октября за все время наблюдений на метеостанции ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 21,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, максимальная температура сегодня достигла отметки в плюс 21,9 градуса - таким образом, этот день становится самым теплым 3 октября за время производства наблюдений за погодой на этой метеостанции, с 1849 года", - написал Леус в своем Telegram-канале.Он добавил, что в Можайске температурный максимум составил плюс 21,6 градуса, что на 1,2 градуса выше, чем было в этот день в 2005 году."Новый суточный рекорд тепла сегодня установлен и в Коломне - там столбики термометров поднялись до отметки в плюс 23,7 градуса - это на 0,8 градуса выше прежнего рекорда полувековой давности", - отметил специалист.
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общество, москва, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Центр "Фобос", Погода
Четверг в Москве стал самым теплым 3 октября за все время наблюдений

Четверг в Москве стал самым теплым 3 октября за все время наблюдений на ВДНХ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Четверг в Москве стал самым теплым 3 октября за все время наблюдений на метеостанции ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 21,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"В Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, максимальная температура сегодня достигла отметки в плюс 21,9 градуса - таким образом, этот день становится самым теплым 3 октября за время производства наблюдений за погодой на этой метеостанции, с 1849 года", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Можайске температурный максимум составил плюс 21,6 градуса, что на 1,2 градуса выше, чем было в этот день в 2005 году.
"Новый суточный рекорд тепла сегодня установлен и в Коломне - там столбики термометров поднялись до отметки в плюс 23,7 градуса - это на 0,8 градуса выше прежнего рекорда полувековой давности", - отметил специалист.
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