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В Белгородской области при обстрелах погибли четыре человека - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:25 03.10.2024 (обновлено: 11:32 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/pogibshie-1976086401.html
В Белгородской области при обстрелах погибли четыре человека
В Белгородской области при обстрелах погибли четыре человека - РИА Новости, 03.10.2024
В Белгородской области при обстрелах погибли четыре человека
Число погибших за сутки в Белгородской области от действий ВСУ выросло до четырех, мужчина погиб во время тушения пожара, произошедшем в селе Ясные Зори в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:25
2024-10-03T11:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
ростех
безопасность
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Число погибших за сутки в Белгородской области от действий ВСУ выросло до четырех, мужчина погиб во время тушения пожара, произошедшем в селе Ясные Зори в Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте".Ранее глава региона сообщал, что погибли трое мирных жителей. В селе Крапивное Шебекинского городского округа погиб мирный житель, две женщины и двое детей пострадали. На участке автодороги два дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. Один водитель погиб, второй пострадал. В селе Ясные Зори Белгородского района под обстрел ВСУ попало сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб, 13 пострадали. В региональном минздраве, в свою очередь, сообщали, что число пострадавших за сутки выросло до 24."В результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины у нас погибло четыре мирных жителя (один мужчина погиб накануне по время тушения пожара в селе Ясные Зори), 24 получили ранения", - написал Гладков.В ежедневной сводке об ударах ВСУ в Telegram-канале Гладков уточнил, что пожилой мужчина погиб 1 октября в селе Ясные Зори при тушении пожара после атаки беспилотника.
https://ria.ru/20241003/khabarovsk-1976075203.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, ростех, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Ростех, Безопасность
В Белгородской области при обстрелах погибли четыре человека

Число погибших в Белгородской области от действий ВСУ за сутки достигло четырех

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Число погибших за сутки в Белгородской области от действий ВСУ выросло до четырех, мужчина погиб во время тушения пожара, произошедшем в селе Ясные Зори в Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте".
Ранее глава региона сообщал, что погибли трое мирных жителей. В селе Крапивное Шебекинского городского округа погиб мирный житель, две женщины и двое детей пострадали. На участке автодороги два дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. Один водитель погиб, второй пострадал. В селе Ясные Зори Белгородского района под обстрел ВСУ попало сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб, 13 пострадали. В региональном минздраве, в свою очередь, сообщали, что число пострадавших за сутки выросло до 24.
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"В результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины у нас погибло четыре мирных жителя (один мужчина погиб накануне по время тушения пожара в селе Ясные Зори), 24 получили ранения", - написал Гладков.
В ежедневной сводке об ударах ВСУ в Telegram-канале Гладков уточнил, что пожилой мужчина погиб 1 октября в селе Ясные Зори при тушении пожара после атаки беспилотника.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныРостехБезопасность
 
 
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