https://ria.ru/20241003/pogibshie-1976086401.html

В Белгородской области при обстрелах погибли четыре человека

В Белгородской области при обстрелах погибли четыре человека - РИА Новости, 03.10.2024

В Белгородской области при обстрелах погибли четыре человека

Число погибших за сутки в Белгородской области от действий ВСУ выросло до четырех, мужчина погиб во время тушения пожара, произошедшем в селе Ясные Зори в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T09:25

2024-10-03T09:25

2024-10-03T11:32

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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Число погибших за сутки в Белгородской области от действий ВСУ выросло до четырех, мужчина погиб во время тушения пожара, произошедшем в селе Ясные Зори в Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте".Ранее глава региона сообщал, что погибли трое мирных жителей. В селе Крапивное Шебекинского городского округа погиб мирный житель, две женщины и двое детей пострадали. На участке автодороги два дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. Один водитель погиб, второй пострадал. В селе Ясные Зори Белгородского района под обстрел ВСУ попало сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб, 13 пострадали. В региональном минздраве, в свою очередь, сообщали, что число пострадавших за сутки выросло до 24."В результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины у нас погибло четыре мирных жителя (один мужчина погиб накануне по время тушения пожара в селе Ясные Зори), 24 получили ранения", - написал Гладков.В ежедневной сводке об ударах ВСУ в Telegram-канале Гладков уточнил, что пожилой мужчина погиб 1 октября в селе Ясные Зори при тушении пожара после атаки беспилотника.

https://ria.ru/20241003/khabarovsk-1976075203.html

https://ria.ru/20241002/dron-1976059845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, ростех, безопасность