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Более 700 целевых договоров заключили на обучение в медколледже Подмосковья

Более 700 целевых договоров заключили на обучение в медколледже Подмосковья - РИА Новости, 03.10.2024

Более 700 целевых договоров заключили на обучение в медколледже Подмосковья

В 2024 году договоры на целевое обучение в Московском областном медицинском колледже заключили более 700 первокурсников, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:50

2024-10-03T18:50

2024-10-03T18:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В 2024 году договоры на целевое обучение в Московском областном медицинском колледже заключили более 700 первокурсников, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Отмечается, что в данном колледже студенты могут заключить целевой договор с последующим трудоустройством в одну из подмосковных больниц. Воспользоваться такой возможностью могут обучающиеся 1-4 курсов. Студенты-участники программы во время обучения получают от больницы стипендию, а после выпуска выходят на работу в медорганизацию на срок не менее трех лет. "Наша задача, чтобы студент еще время обучения знал, где будет работать после выпуска из медколледжа. Поэтому благодаря целевым договорам, мы не только поддерживаем молодые кадры, но и гарантируем будущее трудоустройство. Отмечу, что у нас в регионе для молодых специалистов со средним медобразованием есть материальная поддержка. Всего в этом году договоры на целевое обучение в медколледже заключили более 700 первокурсников", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Для молодых специалистов со средним медобразованием предусмотрена ежемесячная доплата в размере 7 тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет. Развитие и совершенствование системы среднего профессионального образования в Подмосковье проходит в рамках национального проекта "Образование". В пресс-службе напомнили, что в Московском областном медицинском колледже обучение проводится по различным специальностям: "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология профилактическая", "Лабораторная диагностика", "Фармация".

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московская область (подмосковье)