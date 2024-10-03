https://ria.ru/20241003/podmoskove-1976224099.html

Почти 1,5 тысячи рабочих мест в подмосковных ОЭЗ создано в этом году

Почти 1,5 тысячи рабочих мест в подмосковных ОЭЗ создано в этом году - РИА Новости, 03.10.2024

Почти 1,5 тысячи рабочих мест в подмосковных ОЭЗ создано в этом году

Порядка 1,5 тысячи рабочих мест создано на территории особых экономических зон Московской области в этом году, при этом их общее количество превышает 13,6... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:27

2024-10-03T17:27

2024-10-03T17:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

фрязино

исток

работа

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи рабочих мест создано на территории особых экономических зон Московской области в этом году, при этом их общее количество превышает 13,6 тысячи, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках Международного форума ОЭЗ-2024. "Суммарно резиденты и управляющие компании пяти подмосковных ОЭЗ создали более 13,6 тысячи рабочих мест, из них 1430 - в этом году. На сегодняшний день больше всего рабочих мест создано в крупнейшей ОЭЗ Подмосковья - ОЭЗ "Дубна". На этой площадке работают 8385 специалистов, из них 1044 были трудоустроены в 2024 году", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба Мининвеста региона. На втором месте по количеству созданных рабочих мест ОЭЗ "Исток" во Фрязино - здесь работают более 2,7 тысячи человек, из них порядка 240 - с этого года. На третьем месте ОЭЗ "Ступино Квадрат": всего создано 1660 рабочих мест, из них 116 - в этом году, добавили в ведомстве. С 3 по 4 октября на территории особой экономической зоны "Дубна" проходит второй Международный Форум ОЭЗ. Участие принимают более 500 участников - представителей свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и государственных органов власти.

https://ria.ru/20240924/rezident-1974391561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), фрязино, исток, работа