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Почти 1,5 тысячи рабочих мест в подмосковных ОЭЗ создано в этом году - РИА Новости, 03.10.2024
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Новости Подмосковья
 
17:27 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/podmoskove-1976224099.html
Почти 1,5 тысячи рабочих мест в подмосковных ОЭЗ создано в этом году
Почти 1,5 тысячи рабочих мест в подмосковных ОЭЗ создано в этом году - РИА Новости, 03.10.2024
Почти 1,5 тысячи рабочих мест в подмосковных ОЭЗ создано в этом году
Порядка 1,5 тысячи рабочих мест создано на территории особых экономических зон Московской области в этом году, при этом их общее количество превышает 13,6... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:27
2024-10-03T17:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
фрязино
исток
работа
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи рабочих мест создано на территории особых экономических зон Московской области в этом году, при этом их общее количество превышает 13,6 тысячи, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках Международного форума ОЭЗ-2024. "Суммарно резиденты и управляющие компании пяти подмосковных ОЭЗ создали более 13,6 тысячи рабочих мест, из них 1430 - в этом году. На сегодняшний день больше всего рабочих мест создано в крупнейшей ОЭЗ Подмосковья - ОЭЗ "Дубна". На этой площадке работают 8385 специалистов, из них 1044 были трудоустроены в 2024 году", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба Мининвеста региона. На втором месте по количеству созданных рабочих мест ОЭЗ "Исток" во Фрязино - здесь работают более 2,7 тысячи человек, из них порядка 240 - с этого года. На третьем месте ОЭЗ "Ступино Квадрат": всего создано 1660 рабочих мест, из них 116 - в этом году, добавили в ведомстве. С 3 по 4 октября на территории особой экономической зоны "Дубна" проходит второй Международный Форум ОЭЗ. Участие принимают более 500 участников - представителей свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и государственных органов власти.
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московская область (подмосковье), фрязино, исток, работа
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Фрязино, Исток, Работа

Почти 1,5 тысячи рабочих мест в подмосковных ОЭЗ создано в этом году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории контроля качества на предприятии в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Дубна"
Сотрудник в лаборатории контроля качества на предприятии в особой экономической зоне (ОЭЗ) Дубна - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник в лаборатории контроля качества на предприятии в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Дубна". Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи рабочих мест создано на территории особых экономических зон Московской области в этом году, при этом их общее количество превышает 13,6 тысячи, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках Международного форума ОЭЗ-2024.
"Суммарно резиденты и управляющие компании пяти подмосковных ОЭЗ создали более 13,6 тысячи рабочих мест, из них 1430 - в этом году. На сегодняшний день больше всего рабочих мест создано в крупнейшей ОЭЗ Подмосковья - ОЭЗ "Дубна". На этой площадке работают 8385 специалистов, из них 1044 были трудоустроены в 2024 году", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба Мининвеста региона.
На втором месте по количеству созданных рабочих мест ОЭЗ "Исток" во Фрязино - здесь работают более 2,7 тысячи человек, из них порядка 240 - с этого года. На третьем месте ОЭЗ "Ступино Квадрат": всего создано 1660 рабочих мест, из них 116 - в этом году, добавили в ведомстве.
С 3 по 4 октября на территории особой экономической зоны "Дубна" проходит второй Международный Форум ОЭЗ. Участие принимают более 500 участников - представителей свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и государственных органов власти.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ФрязиноИстокРабота
 
 
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