https://ria.ru/20241003/podmoskove-1976224099.html
Почти 1,5 тысячи рабочих мест в подмосковных ОЭЗ создано в этом году
Почти 1,5 тысячи рабочих мест в подмосковных ОЭЗ создано в этом году - РИА Новости, 03.10.2024
Почти 1,5 тысячи рабочих мест в подмосковных ОЭЗ создано в этом году
Порядка 1,5 тысячи рабочих мест создано на территории особых экономических зон Московской области в этом году, при этом их общее количество превышает 13,6... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:27
2024-10-03T17:27
2024-10-03T17:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
фрязино
исток
работа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976222898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c4525a7a70b0aabc5a3f94484a15cd7.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи рабочих мест создано на территории особых экономических зон Московской области в этом году, при этом их общее количество превышает 13,6 тысячи, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках Международного форума ОЭЗ-2024. "Суммарно резиденты и управляющие компании пяти подмосковных ОЭЗ создали более 13,6 тысячи рабочих мест, из них 1430 - в этом году. На сегодняшний день больше всего рабочих мест создано в крупнейшей ОЭЗ Подмосковья - ОЭЗ "Дубна". На этой площадке работают 8385 специалистов, из них 1044 были трудоустроены в 2024 году", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба Мининвеста региона. На втором месте по количеству созданных рабочих мест ОЭЗ "Исток" во Фрязино - здесь работают более 2,7 тысячи человек, из них порядка 240 - с этого года. На третьем месте ОЭЗ "Ступино Квадрат": всего создано 1660 рабочих мест, из них 116 - в этом году, добавили в ведомстве. С 3 по 4 октября на территории особой экономической зоны "Дубна" проходит второй Международный Форум ОЭЗ. Участие принимают более 500 участников - представителей свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и государственных органов власти.
https://ria.ru/20240924/rezident-1974391561.html
московская область (подмосковье)
фрязино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976222898_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_6c586dcd5bf2348ef7973af8bea6fb98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), фрязино, исток, работа
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Фрязино, Исток, Работа
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи рабочих мест создано на территории особых экономических зон Московской области в этом году, при этом их общее количество превышает 13,6 тысячи, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках Международного форума ОЭЗ-2024.
"Суммарно резиденты и управляющие компании пяти подмосковных ОЭЗ создали более 13,6 тысячи рабочих мест, из них 1430 - в этом году. На сегодняшний день больше всего рабочих мест создано в крупнейшей ОЭЗ Подмосковья - ОЭЗ "Дубна". На этой площадке работают 8385 специалистов, из них 1044 были трудоустроены в 2024 году", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба Мининвеста региона.
На втором месте по количеству созданных рабочих мест ОЭЗ "Исток
" во Фрязино
- здесь работают более 2,7 тысячи человек, из них порядка 240 - с этого года. На третьем месте ОЭЗ "Ступино Квадрат": всего создано 1660 рабочих мест, из них 116 - в этом году, добавили в ведомстве.
С 3 по 4 октября на территории особой экономической зоны "Дубна" проходит второй Международный Форум ОЭЗ. Участие принимают более 500 участников - представителей свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и государственных органов власти.